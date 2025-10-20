Logo

У удесу код Зворника погинула једна особа

АТВ

20.10.2025

13:42

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

На регионалном путу Каракај - Сапна, у мјесту Јардан, град Зворник, данас око 11.00 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинула једна особа.

У овој саобраћајној несрећи учествовао је путнички аутомобил марке ''Audi“ којим је управљала особа М.П. из Пала, а са којим се у возилу на мјесту сувозача налазило малољетна особа, док је сапутник на задњем сједишту у возилу била особа Р.Ц. из Пала и путнички аутомобил марке ''Пежо“ којим је управљала особа Р.Б. из Зворника.

боинг слетио с писте

Свијет

Авион ударио у возило, па заједно улетјели у море

Сви су у саобраћајној несрећи задобили лаке тјелесне повреде, док је особа Р.Ц. од задобијених повреда преминула у Јавној здравственој установи Болница Зворник.

Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник.

У току је рад на документовању саобраћајне незгоде, саопштено је из ПУ Зворник.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

poginuo vozač

Зворник

