У удесу код Зворника погинула једна особа

Извор:
АТВ
20.10.2025
13:42
Коментари:0
На регионалном путу Каракај - Сапна, у мјесту Јардан, град Зворник, данас око 11.00 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинула једна особа.
У овој саобраћајној несрећи учествовао је путнички аутомобил марке ''Audi“ којим је управљала особа М.П. из Пала, а са којим се у возилу на мјесту сувозача налазило малољетна особа, док је сапутник на задњем сједишту у возилу била особа Р.Ц. из Пала и путнички аутомобил марке ''Пежо“ којим је управљала особа Р.Б. из Зворника.
Свијет
Авион ударио у возило, па заједно улетјели у море
Сви су у саобраћајној несрећи задобили лаке тјелесне повреде, док је особа Р.Ц. од задобијених повреда преминула у Јавној здравственој установи Болница Зворник.
Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник.
У току је рад на документовању саобраћајне незгоде, саопштено је из ПУ Зворник.
Хроника
16 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Хроника
40 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму