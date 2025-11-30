Спријечите стварање грудвица при прању пернатих јакни уз овај генијалан трик

30.11.2025
14:21
Многе зимске јакне пуњене перјем долазе с упозорењем да се не смију прати у перилици рубља, јер перје може стварати грудице и отежати сушење. Ипак, постоји једноставан трик који чува облик и пунину јакне чак и након прања.
Јакну је могуће сигурно опрати у перилици ако се уз њу ставе три обичне тениске лоптице. Током прања и сушења лоптице спрјечавају да се перје слијепе у грудице, а након сушења јакна задржава изворни облик и волуминозност.
Ако је доступна сушилица, препоручује се користити је заједно с лоптицама, али и сушење на зраку уз повремено протресање даје одличне резултате.
При прању јакне важно је не претрпати перилицу - довољно је опрати само једну јакну одједном, јер се перје тијеком прања шири и заузима много простора у бубњу.
Овај једноставан трик омогућава сигурно и ефикасно одржавање зимских јакни код куће, без грудица перја и компликација код сушења, преноси Кликс.
