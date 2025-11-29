Како да замрзнете кисели купус да остане свјеж и укусан мјесецима?

29.11.2025
Кисели купус је неизоставан дио зимских трпеза – од сарме, преко подварка, до салате уз свако печење. Али шта када га имате више него што можете да поједете?
Добра вијест: можете га лако замрзнути и сачувати за касније, без промјене укуса.
Колико пута сте усред прољећа пожељели сарму или ван сезоне изненадили госте домаћим подварком?
Управо тада схватите колико је важно знати како правилно замрзнути кисели купус.
Тако традиционални укус имате при руци – кад год вам затреба.
Вишак расола ствара ледене кристале и мијења текстуру.
Зато купус обавезно:
добро оциједите
осушите кухињским убрусима
припремите за паковање
Ово је кључни дио процеса.
Најбоље је користити:
кесе са зип затварачем или
херметички затворене посуде
Раздвојите на порције – онолико колико вам треба за једно јело.
Тако не морате одмрзавати све одједном.
Ако не желите да замрзавате…
Кисели купус можете чувати у фрижидеру, у расолу, али не дуже од двије седмице.
За дуже чување – замрзавање је најсигурнија опција.
⸰Да ли замрзавање мијења укус?
Не – ако је купус добро оцијеђен и правилно упакован.
⸰Колико дуго може стајати у замрзивачу?
До шест мјесеци без губитка квалитета.
⸰Да ли се може замрзнути читава главица?
Може, али је практичније замрзавати листе или исјецкан купус.
⸰Како правилно одмрзнути купус?
Најбоље је оставити га преко ноћи у фрижидеру, преноси Глас Српске.
