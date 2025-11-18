Како да правилно замрзнете кисели купус?

Извор:
Крстарица
18.11.2025
Кисели купус се најчешће једе у јесен и зиму, а проблем настаје ако га има превише. Тада је проблем конзервисање, а рјешење је замрзавање киселог купуса.
На овај начин се чува укус, а замрзавање киселог купуса нема већих мана, осим промјене конзистенције.
Кисели купус за замрзавање треба да буде у посебним паковањима, нпр. чиније по порцији, јер када се одмрзне, мора се одмах јести. Приликом замрзавања киселог купуса, купус мора да се чува без слане воде.
Слана вода мора да се сачува јер послије одмрзавања мора поново да се дода купусу да би се вратио укус и витамини. Та слана вода, позната као расол, може се чувати у пластичној боци у фрижидеру до неколико мјесеци.
Такође, важно је знати да се замрзавање киселог купуса обавља у двије фазе.
Прво се стави на даску за сјечење и стави у фрижидер на неколико сати, а затим се кисели купус стави у посуду и замрзне.
Потребна температура за замрзавање киселог купуса да би сачувао својства је -18 степени Целзијуса.
