ФИФА казнила Хрвате због дивљања навијача

Извор:

Б92

20.10.2025

16:17

ФИФА казнила Хрвате због дивљања навијача

Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Хрватске (ХНС) са укупно 48.500 швајцарских франака.

Разлог су инциденти навијача на мечевима против Чешке и Гибралтара у квалификацијама за Светско првенство 2026. године, саопштио је ХНС.

Селекције Чешке и Хрватске одиграле су 9. октобра у Прагу без голова у мечу групе Л квалификација за СП 2026.

Дисциплинска комисија ФИФА-е казнила је ХНС са 41.000 франака због тога што су хрватски навијачи убацивали предмете на терен и палили пиротехничка средства на дуелу против Чешке.

Elmedin Konakovic

БиХ

Испитују се интерна премјештања и преузимања у режији Елмедина Конаковића

"ХНС је кажњен са 7.500 франака због непримереног понашања дијела навијача (утрчавања на терен за игру) послије меча Хрватска - Гибралтар (3:0), који је одигран 12. октобра у Вараждину", саопштено је из ХНС, пише Б92.

