ФИФА казнила Хрвате због дивљања навијача

Извор:
Б92
20.10.2025
16:17
Коментари:0
Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Хрватске (ХНС) са укупно 48.500 швајцарских франака.
Разлог су инциденти навијача на мечевима против Чешке и Гибралтара у квалификацијама за Светско првенство 2026. године, саопштио је ХНС.
Селекције Чешке и Хрватске одиграле су 9. октобра у Прагу без голова у мечу групе Л квалификација за СП 2026.
Дисциплинска комисија ФИФА-е казнила је ХНС са 41.000 франака због тога што су хрватски навијачи убацивали предмете на терен и палили пиротехничка средства на дуелу против Чешке.
БиХ
Испитују се интерна премјештања и преузимања у режији Елмедина Конаковића
"ХНС је кажњен са 7.500 франака због непримереног понашања дијела навијача (утрчавања на терен за игру) послије меча Хрватска - Гибралтар (3:0), који је одигран 12. октобра у Вараждину", саопштено је из ХНС, пише Б92.
БиХ
38 мин0
Хроника
49 мин0
Остали спортови
52 мин0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму