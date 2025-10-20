Logo

Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!

20.10.2025

15:57

Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!
Фото: Уступљена фотографија

Пливачи мастерс категорије (25+ година) Пливачког клуба Борац остварили су изванредан успјех на Међународном пливачком митингу одржаном "Cyprus 2025" у Limassol на Кипру, освојивши укупно 15 медаља – једну златну, пет сребрних и девет бронзаних.

У конкуренцији више од 100 такмичара из 21 земље, мастераши Борца још једном су потврдили квалитет, преданост и препознатљиви црвено-плави дух који годинама доноси успјехе бањалучком пливању.

Освојене медаље:

• Ивана Дардић – 100 метара краул (бронза), 50 метара делфин (сребро), 50 метара краул (бронза)

• Анита Стојановић – 50 метара прсно (сребро), 100 метара прсно (сребро)

• Драгана Рађан – 200 метара прсно (злато)

• Саша Панић – 200 метара прсно (сребро), 100 метара прсно (бронза)

• Игор Кузмановић – 100 метара краул (бронза), 50 метара краул (сребро)

• Андреј Бирац – 50 метара леђно (бронза), 50 метара краул (бронза), 50 метара прсно (бронза)

• Милан Томић – 200 метара краул (бронза), 50 метара делфин (бронза)

Поред освајача медаља, Борис Стојановић и Рајнат Мајсторовић достојно су представљали Борац и дали значајан допринос тиму, иако овога пута нису стигли до одличја.

Из Пливачког клуба Борац поручују да су поносни на своје мастераше, који су још једном показали да се упорношћу, тимским духом и љубављу према пливању могу остварити изузетни резултати и ван граница земље.

