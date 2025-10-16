Logo

Ивана Илић донијела бронзу из Пореча – велики успјех добојских такмичара

16.10.2025

19:04

Ивана Илић донијела бронзу из Пореча – велики успјех добојских такмичара
Фото: Dobojski.info

На свјетском првенству у теквондоу, одржаном у Поречу, боје Теквондо клуба Слога Продамонт из Добоја поносно је бранило чак седам такмичара – четири у саставу репрезентације Србије и три у репрезентацији Босне и Херцеговине. Такав подвиг, да један клуб има представнике у двије репрезентације на највишем свјетском нивоу, права је ријеткост и потврда квалитета рада овог добојског колектива.

Најсјајнији резултат остварила је Ивана Илић, која је у сениорској конкуренцији освојила бронзу, чиме је још једном потврдила да припада самом врху свјетског теквондоа. Ивана је била слободна у првом колу, потом је савладала противницу из Пољске, док је у полуфиналу, након узбудљивог меча, тијесно поражена од Холанђанке – актуелне првакиње Европе и сада нове свјетске шампионке.

Изузетну борбеност и спортски дух показали су и остали чланови клуба: Његош Јеринић, Дамјан Јеринић, Марко Станковић, Јелена Лазић, Тамара Ристић и Теодора Шкуљевић.

Сениор Његош Јеринић водио је праву спортску битку против Аргентинца – послије двије исцрпљујуће рунде и продужетка, поражен је на златни поен.

Пре-јуниор Дамјан Јеринић савладао је представника Аустрије, а у тијесном мечу изгубио од Румуна.

Марко Станковић је, такође, имао изванредан наступ, изгубивши у самој завршници борбе против узбекистанског такмичара.

Јелена Лазић је у појединачној конкуренцији поражена од Италијанке, али је у екипним борбама остварила побједе над Шкоткињом и Украјинком.

Теодора Шкуљевић пружила је сјајан меч против Пољакиње – европске првакиње, показавши да се равноправно носи са најбољима на континенту.

Из клуба поручују да су поносни на све своје репрезентативце, који су у Поречу показали да ТКД Слога Продамонт припада елитном нивоу свјетског теквондоа. Сви су, како истичу, пружили врхунске мечеве које су противници успијевали преокренути тек у посљедњим секундама борби.

Овај наступ још једном потврђује да је добојски клуб расадник талената и примјер како се посвећеним радом и тимским духом могу достићи највиши спортски домети — и под заставом двије репрезентације.

