Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Извор:
Српскаинфо
20.10.2025
16:48
Коментари:0
Мигрант поријеклом из Нигерије Луциус Њоку (33) претварао се да је женска медицинска сестра на одјељењу хитне помоћи болнице "Countess of Chester Hospital", у Честеру на сјеверозападу Енглеске, исте оне у којој је радила и серијска убица беба Луси Летби.
Њоку је користио идентификациону картицу са фотографијом Џојс Џорџ и носио њену униформу Националне здравствене службе (НХС).
Током фебруара и априла, Њоку је његовао пацијенте, прао их, облачио и пратио виталне знаке, представљајући се као Џојс, преноси британски лист Sun.
Превара је откривена када му је један пацијент поставио питање, а Њоку је неспретно одговорио: “Моје име је Џојс, али ја сам мушкарац”.
Џојс Џорџ је држављанка Нигерије која је легално запослена као медицинска сестра у болници, а дозволила је Њокуу да ради умјесто ње и користи њен идентитет.
Здравље
Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу
Након што је оптужена за превару, побјегла је из Велике Британије и вјерује се да се вратила у Нигерију. За њом је издат налог за хапшење.
Њоку је признао кривицу за превару путем лажног представљања, а суд му је изрекао условну казну од 16 недјеља затвора, 12 мјесеци условно. Такође, мора да одради 80 сати друштвено корисног рада и да плати 239 фунти трошкова и судске таксе.
"Иако није било жалби на његов рад и иако јесте квалификован, он је преваром заобишао систем безбједносне провјере – а то подрива цијели систем", нагласио је судија.
Њоку сада ради у фабрици аутомобила “Воксхол” преко агенције, а неће се више бавити његом пацијената.
Свијет
Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД
Он тренутно живи у Елсмир Порту са супругом, која је запослена у НХС-у. Како наводи лист, он је везан за њену радну визу и још није познато да ли ће бити депортован.
Здравље
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму