Logo

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Извор:

Српскаинфо

20.10.2025

16:48

Коментари:

0
Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте
Фото: Pexels

Мигрант поријеклом из Нигерије Луциус Њоку (33) претварао се да је женска медицинска сестра на од‌јељењу хитне помоћи болнице "Countess of Chester Hospital", у Честеру на сјеверозападу Енглеске, исте оне у којој је радила и серијска убица беба Луси Летби.

Њоку је користио идентификациону картицу са фотографијом Џојс Џорџ и носио њену униформу Националне здравствене службе (НХС).

Током фебруара и априла, Њоку је његовао пацијенте, прао их, облачио и пратио виталне знаке, представљајући се као Џојс, преноси британски лист Sun.

Превара је откривена када му је један пацијент поставио питање, а Њоку је неспретно одговорио: “Моје име је Џојс, али ја сам мушкарац”.

Џојс Џорџ је држављанка Нигерије која је легално запослена као медицинска сестра у болници, а дозволила је Њокуу да ради умјесто ње и користи њен идентитет.

доктор-љекар-стетоскоп

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Након што је оптужена за превару, побјегла је из Велике Британије и вјерује се да се вратила у Нигерију. За њом је издат налог за хапшење.

Њоку је признао кривицу за превару путем лажног представљања, а суд му је изрекао условну казну од 16 нед‌јеља затвора, 12 мјесеци условно. Такође, мора да одради 80 сати друштвено корисног рада и да плати 239 фунти трошкова и судске таксе.

"Иако није било жалби на његов рад и иако јесте квалификован, он је преваром заобишао систем безбједносне провјере – а то подрива цијели систем", нагласио је судија.

Њоку сада ради у фабрици аутомобила “Воксхол” преко агенције, а неће се више бавити његом пацијената.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

Он тренутно живи у Елсмир Порту са супругом, која је запослена у НХС-у. Како наводи лист, он је везан за њену радну визу и још није познато да ли ће бити депортован.

(Српскаинфо)

Подијели:

Таг:

medicinska sestra

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

2 ч

0
Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

Бања Лука

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

2 ч

0
Удружења поднијела пријаву против Томпсона

Регион

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

2 ч

0
Минић са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Република Српска

Минић са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

2 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

3 ч

0
Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

Свијет

Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

4 ч

0
Fudbalska lopta

Свијет

Трагедија: Погинуо син славног фудбалера

5 ч

0
Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

Свијет

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови политички покрет најгласније "УХ"

19

21

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

19

17

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

19

15

Избора ће бити, а можда и неће

19

11

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner