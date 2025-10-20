Logo

Марију нашли мртву, послије 7 дана тијела њене дјеце пронашли у ријеци

Извор:

Телеграф

20.10.2025

17:16

Коментари:

0
Марију нашли мртву, послије 7 дана тијела њене дјеце пронашли у ријеци
Фото: Pixabay

Спасиоци у Италији извукли су у четвртак из реке два беживотна тијела, а у питању су дјеца жене која је пронађена мртва недјељу дана прије.

Потресна прича долази из провинције Тревизо, где су у четвртак поподне, ватрогасци из воде реке Силе, у месту Силеа, извукли аутомобил марке Renault, у којем су се налазила два тијела.

Ријеч је о жени од 52 године и мушкарцу од 55, обоје из Мирана (Венеција). У питању су брат и сестра, дјеца 77-годишње Марије Бово која је 10. октобра пронађена мртва, такође у води ријеке Силе, у мјесту Меоло.

Према првим информацијама, Марија и њено двоје дјеце нестали су 9. октобра. Полицији су нестанак пријавила Маријина браћа, ујаци страдалог мушкарца и жене.

У току је истрага како би се утврдио тачан слијед догађаја. Драма се, по свему судећи, одиграла истог дана када је породица нестала. Како преносе италијански медији, систем за аутоматско препознавање регистарских таблица забележио је пролазак Renaulta, регистрованог на кћерку, на једном дијелу пута. Не зна се како ни зашто је аутомобил завршио у ријеци, а у подручју гдје је возило пронађено нема камера и нико ништа није видио.

Свиња

Економија

Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

На тијелима брата и сестре, као и мајке пронађене неколико дана раније - нема знакова насиља. Према налазима обдукције, старија жена није умрла од утапања - у плућима није имала воде - већ од инфаркта, који се вјероватно догодио прије него што је аутомобил завршио у води. Вјероватно је, дакле, њено тијело бачено у ријеку када је већ била мртва.

У наредним сатима биће наложена обдукција и тијела њене дјеце, док ће тужилаштво у Тревизу отворити предмет - за сада без осумњичених. Мајка и дјеца били су под надзором Центра за социјални рад и Центра ментално здравље. Други детаљи у овом тренутку нису познати.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свиња

Економија

Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

2 ч

0
Ево како да заштитите електричне уређаје када нагло останете без струје

Савјети

Ево како да заштитите електричне уређаје када нагло останете без струје

2 ч

0
Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Свијет

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

2 ч

0
Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

2 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Свијет

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

3 ч

0
Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

Свијет

Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

4 ч

0
Fudbalska lopta

Свијет

Трагедија: Погинуо син славног фудбалера

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови политички покрет најгласније "УХ"

19

21

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

19

17

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

19

15

Избора ће бити, а можда и неће

19

11

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner