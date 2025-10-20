Марију нашли мртву, послије 7 дана тијела њене дјеце пронашли у ријеци

Потресна прича долази из провинције Тревизо, где су у четвртак поподне, ватрогасци из воде реке Силе, у месту Силеа, извукли аутомобил марке Renault, у којем су се налазила два тијела.

Ријеч је о жени од 52 године и мушкарцу од 55, обоје из Мирана (Венеција). У питању су брат и сестра, дјеца 77-годишње Марије Бово која је 10. октобра пронађена мртва, такође у води ријеке Силе, у мјесту Меоло.

Према првим информацијама, Марија и њено двоје дјеце нестали су 9. октобра. Полицији су нестанак пријавила Маријина браћа, ујаци страдалог мушкарца и жене.

У току је истрага како би се утврдио тачан слијед догађаја. Драма се, по свему судећи, одиграла истог дана када је породица нестала. Како преносе италијански медији, систем за аутоматско препознавање регистарских таблица забележио је пролазак Renaulta, регистрованог на кћерку, на једном дијелу пута. Не зна се како ни зашто је аутомобил завршио у ријеци, а у подручју гдје је возило пронађено нема камера и нико ништа није видио.

На тијелима брата и сестре, као и мајке пронађене неколико дана раније - нема знакова насиља. Према налазима обдукције, старија жена није умрла од утапања - у плућима није имала воде - већ од инфаркта, који се вјероватно догодио прије него што је аутомобил завршио у води. Вјероватно је, дакле, њено тијело бачено у ријеку када је већ била мртва.

У наредним сатима биће наложена обдукција и тијела њене дјеце, док ће тужилаштво у Тревизу отворити предмет - за сада без осумњичених. Мајка и дјеца били су под надзором Центра за социјални рад и Центра ментално здравље. Други детаљи у овом тренутку нису познати.

(Телеграф.рс)