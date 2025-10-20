Лоша година обрала љешнике

Извор:
Глас Српске
20.10.2025
17:29
Ова сезона узгоја љешника у Републици Српској једна је од најслабијих, а произвођачи за то криве лоше временске услове током цвјетања, али и изостанак опрашивања, због чега су приноси знатно мањи у односу на претходну годину, па поједини нису ни ишли у бербу.
Произвођачи кажу да овогодишњи род није ни близу прошлогодишњег, а потражња је остала стабилна, због чега се очекује и скок цијена па ће килограм очишћених љешника коштати између 25 и 30 марака, док се лани могао купити за 20 КМ.
Зоран Јањетовић из Бањалуке, чији производи на тржиште стижу под брендом "златни љешник", истакао је за "Глас Српске" да је прошла година била родна, док ће ове сакупити једва три и по тоне.
"Ово је једна од најлошијих година у узгоју љешника. Цвјетање је омануло па није дошло до опрашивања. И на регионалном нивоу слична је ситуација, многи нису ни ишли у бербу", рекао је Јањетовић и додао да би се цијене очишћеног љешника могле кретати од око 25 КМ по килограму.
Навео је да има парцелу од четири хектара те да планира да прошири плантажу.
"На постојећих 6.000 планирамо још 3.500 садница, чиме ћемо повећати своју производњу. На нашој плантажи најзаступљенија је италијанска сорта, али и истарски дуги љешник, римски и халски џин", казао је он.
Према његовим ријечима, у наредним данима гледаће да цијену својих производа избалансирају са цијеном увозног љешника из Турске, који је отишао на 30 КМ по килограму.
"Цијене можемо дизати у небеса, али онда нећемо имати коме продати", рекао је Јањетовић и нагласио да љешник поново постаје луксузна роба.
Да је година била рекордно лоша потврђује и Синиша Пепић, чија се плантажа љешника налази у Пискавици крај Бањалуке, а плодове користи искључиво за властиту прераду.
"Због лоше године имамо мање количине које ће бити брже распродате", казао је Пепић и додао да су произвођачи свјесни да ће ова година подбацити у сваком смислу.
У његовој преради настају производи попут маслаца, крем-намаза, меда с љешником и разних комбинација с чоколадом и зачинима.
Произвођачи кажу да се, упркос већој цијени, љешник и даље тражи, али у мањим количинама.
"Због јаке суше која је захватила наше подручје и род је нешто слабији. Производњом љешника се бавим из хобија па је цијена око 20 КМ по килограму, а продаја симболична, углавном познаницима", рекао је један произвођач и околине Добоја за "Глас Српске".
Иако је сезона донијела бројне губитке, произвођачи не одустају од ове културе те вјерују да ће наредне године род и квалитет бити враћени на пријашњи ниво.
Иако је род љешника ове године подбацио, потражња за садницама остала је солидна. Драган Вучковић из расадника "Вучковић" у Приједору казао је за "Глас" да је интересовање највеће међу малим произвођачима, који саде до стотину садница.
"Прије неколико година био је бум за лијеском, јер су многи жељели да саде љешнике, а онда су схватили да то није култура коју само посаде и чекају да роди. Захтијева наводњавање, сталну његу и трошкове", рекао је Вучковић и додао да су двије основне категорије садница, изданачки двогодишњи који кошта шест марака и калемљени чија је цијена 20 КМ по комаду.
