Шта је хипербиткоинизација и шта ако почне?

20.10.2025
13:17
Коментари:0
Питање које одјекује финансијским свијетом поставио је ветеран макро инвеститор Ден Тапиеро, један од ријетких финансијера старе гарде чија је каријера изграђена на препознавању главних прекретница. „Шта ако хипербиткоинизација заиста почне?“, питао је Тапиеро док је цијена злата кренула вертикално, а повјерење у фиат новац почело да пуца по шавовима.
Његово питање је тешко игнорисати када се погледају подаци. Свуда гдје се окренете, знаци указују на исти закључак: глобални монетарни систем, оптерећен дугом, инфлацијом и политичким неповјерењем, показује озбиљне знаке слабости, пише CryptoSlate .
Златна грозница као увертира
Робни аналитичари називају овај раст најагресивнијим растом цијене злата у новијој историји. Племенити метал је порастао за скоро 25% од августа, достигавши 4.200 долара по унци 17. октобра. Укупна тржишна капитализација злата је ове недјеље чак премашила 30 билиона долара, надмашивши технолошке гиганте попут Мајкрософта и Нвидије.
Раст је подстакнут геополитичком неизвесношћу, рекордном куповином од стране централних банака и оклевањем америчких Федералних резерви да ублаже монетарну политику након првог смањења каматних стопа у девет мјесеци. Такви параболични потези обично сигнализирају панику - или бјекство у сигурност или одраз неповјерења. Овог пута, паника изгледа да је монетарне природе.
Биткоин прати злато
Ако злато поново постане референтна вредност ризика, историја сугерише да Биткоин неће много заостајати. Највећа свјетска криптовалута, често називана „дигиталним златом“, већ је достигла 126.000 долара почетком октобра. Али за разлику од златних полуга, Биткоин није само средство чувања вриједности; његова мрежа представља монетарну архитектуру независну од система кога се инвеститори све више плаше.
Понуда биткоина нестаје са берзи
Аналитичка фирма Glassnode извештава да су залихе биткоина на берзама пале на најнижи ниво од 2019. године, са више од 45.000 BTC (вредних 4,8 милијарди долара) повучене само у октобру.
Свијет
Огромна змија остављена у кутији близу основне школе
Када се кованице повлаче са берзи, оне се обично премештају у „хладно складиште“, што сигнализира дугорочно повјерење инвеститора, а не краткорочне спекулације. Ово нису трговци који јуре брзу добит, већ инвеститори тихо акумулирају имовину, позиционирајући се за будућност.
Мрежа је јача него икад
У међувремену, окосница рударења Биткоина функционише робусније него икад. Према подацима JPMorgan-а, хешрејт мреже се креће близу рекордно високог нивоа од 1.030 ексахешева у секунди. То је повјерење на великој скали, јер рудари не би улагали у скупи хардвер да не очекују дугорочне повраћаје. Биткоин мрежа никада није била безбједнија или скупља за напад.
Замор од фиат валуте
Ван свијета криптовалута, фиат валуте брзо губе кредибилитет. Као што је The Kobeissi Letter примјетио коментаришући рекордне цијене злата и сребра: „Када сигурна уточишта расту са ризичном имовином, то вам говори једно: повјерење у фиат валуте еродира.“ Када инвеститори изгубе вјеру у обвезнице и валуте, окрећу се чврстој имовини: некретнинама, злату и, све више, Биткоину. Тржиште се више не штити само од ризика, већ активно тражи чамце за спасавање.
Институционални талас постаје све већи
Институционални токови потврђују ову промјену. Галакси Дигитал Рисерч извјештава да амерички спот Биткоин ЕТП-ови, одобрени прије мање од двије године, сада имају око 250 милијарди долара имовине под управљањем, што је мање од 20% мање од престизања златних ЕТП-ова.
Србија
Преминуо генерал Небојша Павковић!
Велики хеџ фондови као што су Тудор Инвестмент, Миленијум и ДЕ Шо придружили су се јавним пензионим фондовима као што је Инвестициони одбор Висконсина у додавању изложености Биткоину. Биткоин више није бунтовна имовина, већ призната макро класа имовине - ликвидна, провјерљива и отпорна на суверенитет.
Хипербиткоинизација или само нови циклус?
Скептици тврде да је „хипербиткоинизација“ – тачка у којој Биткоин постаје глобални слој за поравнање – предвиђена превише пута да би била важна. Али Тапијево питање иде дубље: Шта ако не почне масовним усвајањем у јавности, већ тиме што институције тихо напуштају постојећи систем?
Сваки индикатор говори дио приче: рекордни хешрејт, смањење понуде на берзама, растући институционални токови и колапс повјерења у фиат валуте. Појединачно, могу дјеловати као тржишна бука. Заједно, они оцртавају нешто веће - миграцију повјерења са папирних обећања на ограничену дигиталну понуду. Ако се ове двије криве коначно укрсте, хипербиткоинизација неће стићи са ватрометом. Одвијаће се онако како се одвијају све велике монетарне промјене: полако, а затим изненада.
Република Српска
1 ч1
Фудбал
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму