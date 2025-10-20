Logo

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Извор:

РТЦГ

20.10.2025

10:41

Коментари:

0
Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере
Фото: Printscreen/Youtube/RTCG

Границе између "мушких" и "женских" послова готово да више не постоје. Све је више жена које без оклијевања узму алат у руке и саме поправе, направе или изграде оно што желе. Једна од њих је и 27-годишња Сандра Бојанић из села Драгаљ, млада жена која је својим радом и ставом изазвала велику пажњу у цијелом региону.

"Посијечем камион дрва, онда кући, нешто радим око куће, та дрва исто сијечем и цијепам, товарим, возим даље и прође дан", рекла је Сандра за РТЦГ. "Не могу трпети шефове изнад главе, тако да сам ја сам свој газда", појаснила је.

Иако је завршила школу за куварицу, кухињу заобилази у широком луку.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Драма у Хрватској: Неко испалио сигналну ракету док је слијетао авион пун путника

"Ау...е то никако, кухиња и то ништа. Тражим момка који зна скувати и опрати. Нека се неко јави ако се мисли удати, ја ћу се женити, тако да, ако се неки мисли удати, нека се слободно јави", нашалила се Сандра, али је истакла да јој је јако тешко угодити.

"Питам се гдје је нестала мушкост"

Када јој посао дозволи, воли излазити. "Ја кад изађем не умијем ући у кућу", нашалила се.

О будућности, каже, није нешто размишљала, али сматра да ово што сада ради није идеалан посао за њу, за будућност. "Видјећемо. Прво одрах живот, а друго неће ово дуго трајати", поручила је.

Прилог о младој жени која ради тежак посао изазвао је низ подијељених реакција из читавог региона. Многи јој се диве, и мушкарци и жене, коментаришу и Сандрину лепоту бројним епитетима, али има и оних који сматрају да жене не би требало да раде такве послове, а јавио се и господин који зна нешто више о младој Сандри.

"Гледам 'мушкарчине', јунаке како се овдје у коментарима диве што једна млада цура ради тешке физичке мушке послове, и то им је кажу, супер. Питам се где је нестала мушкост, она мушкост гдје је човјек био жени заштитник, гдје је човјек био већи радник, гдје му макар није било мило што жена ради послове дрвосјече, утоваривача дрва итд. Разумијем да се жена нажалост може наћи у ситуацији кад мора сама радити тешке послове, али то је друга прича. Ово је њен избор, ок. Али мушкарци су ти који ме чуде", гласио је коментар госпође Хелене који је прикупио готово 800 лајкова.

vujadin savic

Србија

Полиција упала у Тужилаштво због Вујадина Савића

"Имам ту част да Сандру познајем лично и могу рећи да је изузетна млада жена. То није само дјевојка која иде у шуму и вриједно ради сјечу дрва. Сандра је мајстор свог живота у сваком смислу. Сама је саградила двије мање куће, поправља своја аута и без страха се прихвата сваког грађевинског посла. У својих 27 година показала је невјероватну снагу, упорност и вољу које могу бити примјер свима. Људи као она заслужују дивљење и поштовање", поручио је господин Адис у коментарима.

Евро

Регион

Словенија уводи обавезан божићни бонус: Ево која се цифра исплаћује

Причу о Сандри овјековјечила је новинарка Телевизије Црне Горе Марија Радуловић, која је на 30. Међународном Интерфер фестивалу репортаже у Београду освојила другу награду за репортажу "Између слободе и цивилизације", у конкуренцији више од 300 радова из цијелог свијета.

Подијели:

Тагови:

Сандра Бојанић

drvosječa

Црна Гора

udaja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

Наука и технологија

Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

36 мин

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

БиХ

Земљотрес погодио Зеницу

48 мин

0
Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

Занимљивости

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

1 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Чак минус 4 јутрос, мраз оковао Српску

1 ч

0

Више из рубрике

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

Занимљивости

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

1 ч

0
Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства

Занимљивости

Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства

2 ч

0
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Занимљивости

У Јадрану снимили невјероватан призор: Ово створење се не виђа сваки дан

3 ч

0
Рецепт дана: Паста Алфредо се толико лако спрема, а укус је божанствен, као из ресторана

Занимљивости

Рецепт дана: Паста Алфредо се толико лако спрема, а укус је божанствен, као из ресторана

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

У првом плану: Жељка Цвијановић

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner