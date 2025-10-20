Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

Извор:
АТВ
20.10.2025
12:53
Влада Републике Српске најоштрије је осудила нелегално организовање борби паса код Дервенте.
Саопштење преносимо у цјелости:
Влада Републике Српске најоштрије осуђује нелегално организовање борби паса код Дервенте. Фотографије убијених и повријеђених паса дубоко су узнемириле и згрозиле грађане Републике Српске.
Влада очекује да одговорни за овај монструозни чин буду што прије адекватно санкционисани. Нехумано и окрутно поступање према животињама не представља само кршење закона, већ и кршење општих моралних начела и норми на којима почива свако уређено друштво.
Влада поздравља акцију Министарства унутрашњих послова које је спријечило илегално организовање борби паса и том приликом ухапсило више особа и позива да у најкраћем року до краја расвијетли све околности под којима је дошло до окрутног и нехуманог поступања према животињама.
Пружамо пуну подршку Министарству унутрашњих послова у активностима на сузбијању оваквих и сличних кривичних дјела, а грађане позивамо да надлежним органима без одлагања, пријаве свако сазнање о злостављању и нехуманом односу према животињама, наводи се у саопштењу.
Тренутно на програму