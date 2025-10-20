Logo

Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

Извор:

АТВ

20.10.2025

12:53

Коментари:

1
Фото: АТВ

Влада Републике Српске најоштрије је осудила нелегално организовање борби паса код Дервенте.

Саопштење преносимо у цјелости:

Влада Републике Српске најоштрије осуђује нелегално организовање борби паса код Дервенте. Фотографије убијених и повријеђених паса дубоко су узнемириле и згрозиле грађане Републике Српске.

Полиција потрага

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

Влада очекује да одговорни за овај монструозни чин буду што прије адекватно санкционисани. Нехумано и окрутно поступање према животињама не представља само кршење закона, већ и кршење општих моралних начела и норми на којима почива свако уређено друштво.

акција Самбо-борбе паса

Хроника

Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња

Влада поздравља акцију Министарства унутрашњих послова које је спријечило илегално организовање борби паса и том приликом ухапсило више особа и позива да у најкраћем року до краја расвијетли све околности под којима је дошло до окрутног и нехуманог поступања према животињама.

64665e190104e policija rs

Хроника

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

Пружамо пуну подршку Министарству унутрашњих послова у активностима на сузбијању оваквих и сличних кривичних дјела, а грађане позивамо да надлежним органима без одлагања, пријаве свако сазнање о злостављању и нехуманом односу према животињама, наводи се у саопштењу.

Влада Републике Српске

борбе паса

Дервента

Коментари (1)
