Кошарац: Покрет "Сигурна Српска" шарена лажа пројектована у амбасадама

Извор:

СРНА

20.10.2025

11:07

Кошарац: Покрет "Сигурна Српска" шарена лажа пројектована у амбасадама
Фото: Уступљена фотографија

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац изјавио је данас да новоформирани покрет "Сигурна Српска" није никакав покрет, већ "сабирни центар нарцисоидних ликова који су одрођени и отуђени од народа" и шарена лажа пројектована у амбасадама.

"Једини покрет је државничка политика коју предсједник Милорад Додик води са народом у одбрани и даљем јачању Републике Српске", рекао је Кошарац Срни.

Кошарац је навео да је овај покрет спој неугодног са бескорисним, истичући да би примјеренији назив био "сабирни центар за наставак распада распаднутог и одбаченог од народа".

Он је рекао да су у "покрету СС" спојили неспојиви Игор Радојичић и Драшко Станивуковић, који би, како је рекао, мало да мантрају о "сигурној Српској".

"СС-овци. Паметном и скраћеница доста. Остаје отворено питање јесу ли ову скраћеницу `СС` сами смислили или им је неко помогао. Све остало је сасвим јасно. Ко су, шта су и шта мисле понудити српском народу и Српској", нагласио је Кошарац.

sasa aulic

БиХ

Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

Он сматра да је Станивуковић дугорочно политички елиминисао Радојичића, али да му је то било мало, па сада њиме брише под.

"С друге стране, Радојичић би, по навици, да игра у зони комфора, али да му то неко други омогући. Својим путем, али да му неко други утаба стазу. Мјеница без покрића", истакао је Кошарац.

Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, лидер Независног покрета "Својим путем" Игор Радојичић и политичар Дејан Којић потписали су јуче на Јахорини споразум којим се формира нови политички покрет под називом "Сигурна Српска".

