Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић изјавио је да се све што је новинар ФТВ из Вашингтона Ивица Пуљић говорио претходних мјесеци на крају испоставило као плод бујне маште који нема никакве везе са реалношћу.
Коментаришући Пуљићева нагађања у вези са тренутним процесима у Републици Српској и укидањем америчких санкција, Аулић је рекао за Срну да је Пуљић, опет, промашио цијелу лопту.
"Извјештава из Вашингтона, а по нивоу информисаности звучи као да сједи у некој сарајевској чајџиници. Мртва је трка између њега и /Елмедина/ Конаковића ко је неупућенији у погледу актуелних процеса", нагласио је Аулић.
Очигледно је, каже Аулић, да је са доласком администрације предсједника Доналда Трампа, Пуљић изгубио све контакте које је имао за вријеме Џо Бајдена.
"Није ни чудо, с обзиром на увреде које упућује на рачун предсједника Трампа и његових сарадника, а које бошњачки медији редовно преносе на својим насловницама. Тим увредама брука државу из које долази, а дезинформацијама и промашеним анализама и себе и медије за које ради", констатовао је Аулић.
