Бројне реакције на јучерашњу сједницу Народне скупштине

Аутор:Бранка Дакић
19.10.2025
19:23
Коментари:0
Именовање вршиоца дужности предсједника Републике Српске је изнуђен, али одговоран потез, поручују из владајуће коалиције. Ана Тришић Бабић обављаће послове из надлежности предсједника Републике Српске.
Овим Милораду Додику не престаје мандат по Уставу Републике Српска, а он у ексклузивном интервјуу за АТВ каже да је предсједник свима који га тако доживљавају.
„А, оне техничке ствари, то је потписивање указа, што није обиман посао, то избјегавам овим рјешењем, зато што не желимо да дајемо сарајевским судијама и тужиоцима подмуклим, да поново провлаче мене, моје сараднике кроз судове, да стављају на нас потјернице и много чега другог“, Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Избор Ане Тришић Бабић наишао је на жестоке критике опозиције. Засметали су им детаљи из њене биографије, а тврде и да избор вршиоца дужности предсједника није у складу са Уставом Републике Српске.
„Устав не препознаје никакву функцију вршиоца дужности предсједника Републике. Ја сам био против и сада сам против, а рекао сам и још једном ћу поновити да се ради и политичком и правном насиљу, које је посљедица неуставне одлуке Кристиајна Шмита“, Миланко Михајилица, посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске.
„Све ситуације које нису препознате у Уставу рјешавају се тако што Народна скупштина доноси одлуку, свуда на свијету, и у Америчком конгресу и у Руској думи и у народној скупштини Републике Српске“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Ово објашњење, очигледно, није довољно опозицији. Њихово дјеловање одавно је сведено на критике свега што власт предложи. Све то често у спрези са политичарима из Сарајева. Сличне поруке шаљу и овај пут.
„Можемо то сматрати капитулацијом, али још увијек морамо бити опрезни, јер знаш како је у тим борбама када се повлачи непријатељ, зна бити опасно. Нама су очи и даље широм отворене“, рекао је Елмедин Конаковић, предсједник НиП-а.
„Капитулација је када истакнете бијелу заставу, а ништа нисте испреговарали. Пред њега је постављен ултиматум да нешто мора да се уради, а заузврат Република Српска није добила ништа“, рекла је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта.
Опозиција не схвата озбиљност тренутка, порука је из СНСД-а.
„Мени не треба никакав папир да ја кажем ко је мени предсједник, а то је онај кога је изабрао народ, то еј Милорад Додик. Друга је ствар што су они рачунали да Милорад Додик ће се понашати и да ће нас увести у сукоб“, рекао је Срђан Амиџић, Генерални секретар СНСД-а.
Да је ситуација у Српској изузетно тешка и компликована сматрају и политички аналитичари. Потребно је, кажу, сачувати институције, а расправа у Народној скупштини свела се на ријалити програм.
"Мислим да је наш парламентаризам на најнижем нивоу и прво што би требало рехабилитовати у политичком животу јесте да оздрави тај рад Народне скупштине“, рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је и Закон којим је неважећим прогласила сет закона усвојених у претходном периоду. И овај потез изазвао је опречне реакције. За аналитичаре логичан одлука.
У тренутку када су закони донесени, они су били одговор Републике Српске на ситуацију у којој се Српска у том тренутку налазила. Промјеном конотације, сасвим је природно да дође до повлачења одређених закона“, рекао је Драгана Делић, политички аналитичар.
Треба нагласити да ће Ана Тришић Бабић послове из надлежности предсједника Српске обављати до пријевремених избора, који би требало да буду одржани 23. новембра.
