Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

СРНА
20.10.2025
10:43
Стручњак за међународне односе Лучиано Калужа оцијенио је за Срну да је руководство Републике Српске препознало велике промјене у свјетској дипломатији и прилагодило се новим геополитичким околностима, у којима је постала субјект, а не посматрач дешавања.
"Руководство Републике Српске је на вријеме препознало нове геополитичке околности. Подсјетићу да је Русија мијењала своје принципе када је ријеч о специјалној војној операцији. Примљен је и нови предсједник Сирије у Москви, а до сада су подржавали Башара ал Асада. САД су мијењале однос према сукобу у Украјини, Блиском Истоку, ЕУ и НАТО савезу", указао је Калужа.
Он је истакао да је ово нови период развоја Републике Српске.
"Препознат је тренутак и ово је промјена која доноси новом развоју Републике Српске у овим временима. Ово није никакво назадовање, како поједини желе да објасне, већ супротно", навео је Калужа.
Указао је на саопштење Стејт департмента након сједнице Народне скупштине, Републике Српске, истакавши да је из тога јасно видљиво да је Република Српска субјект у међусобним односима.
"То довољно говори. Имамо сјајну сарадњу са Русијом, САД и Кином. Са три водеће свјетске силе. Не правимо грешке, напротив. Иде се паралелно са процесима који су актуелни у свијету", додао је Калужа.
Он каже да управо у том контексту треба посматрати ставове и одлуке Републике Српске, наводећи да би у супротном Српска остала посматрач дешавања и пропустила шансу за развој својих политика.
"Промјене у свијету су толико снажне и Република Српска мора бити дио процеса. То је препознато на вријеме. Институције су реаговале, посебно Народна скупштина, и прилагодиле се новим свјетским околностима", закључио је Калужа.
