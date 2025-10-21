Земљотрес у Хрватској

21.10.2025
06:49
Земљотрес се осјетио на ријечком подручју
Према ЕМСЦ-у у 1 сат у Хрватској се осјетио земљотрес. Магнитуда је била 2,7 по Рихтеру, а епицентар је био 36 km од Ријеке.
'Башка, пробудило ме. Лијепо пукло и пробудило ме', 'Стариград код Сења, добро се чуло и затресло'. 'Кратко подрхтавање се осјетило на Рабу, 'Зујање па кратки, али снажан удар', неки су од коментара.
#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SE of #Crikvenica (#Croatia) || 5 min ago (local time 01:00:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/697uTDjVm2— EMSC (@LastQuake) October 20, 2025
