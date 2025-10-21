Logo

Земљотрес у Хрватској

21.10.2025

06:49

Земљотрес у Хрватској
Земљотрес се осјетио на ријечком подручју

Према ЕМСЦ-у у 1 сат у Хрватској се осјетио земљотрес. Магнитуда је била 2,7 по Рихтеру, а епицентар је био 36 km од Ријеке.

'Башка, пробудило ме. Лијепо пукло и пробудило ме', 'Стариград код Сења, добро се чуло и затресло'. 'Кратко подрхтавање се осјетило на Рабу, 'Зујање па кратки, али снажан удар', неки су од коментара.

