Хорор: Тукао жену до смрти, па тијело бацио у бунар

Извор:
Телеграф
20.10.2025
22:30
Мушкарац (41) из Доља убио је своју жену (39) и бацио њено тијело у бунар, а затим је извршио самоубиство.
Њих двоје били су у браку 24 године, а заједно су имали троје деце. Њихова тела пронашло је њихово дијете (13).
Након што ју је тукао док није издахнула, мушкарац је бацио тијело жене у бунар који се налазио око километар од куће. Потом је мушкарац позвао свог зета (26) да му каже да не може да пронађе своју жену и да жели да себи одузме живот.
Младић је обавијестио најмлађег сина пара о плановима његовог оца и одмах је алармирао полицију.
Дијете је у кући пронашло свог оца објешеног, тада је схватио да му нема ни мајке.
"На лице мјеста је стигла и екипа хитне помоћи која је пронашла мушкарца мртвог, док је жена извучена из бунара. Полиција је поднијела кривичну пријаву за убиство из нехата", каже Михаела Садовеану, портпаролка Јавног тужилаштва Доља.
Жена се недавно вратила из иностранства, гдје је радила неколико мјесеци. Сумња се да је она у иностранству упознала другог партнера што је разбјеснело њеног мужа.
Сестра трагично убијене жене рекла је да је мотив убиства сигурно љубомора и бијес и о томе је обавијестила полицију.
Она је потврдила да је њена сестра била претучена када су тијело извукли из бунара.
Оба тијела послата су на обдукцију, након чега ће бити познат тачан узрок смрти.
