Пуцњава у Словенији! Убијени мушкарац и жена, полиција на терену

20.10.2025

11:21

Пуцњава у Словенији! Убијени мушкарац и жена, полиција на терену

Јутрос нешто прије 7 сати дошло је до пуцњаве у Словенији. У мјесту Пивка у Колодворској улици полиција је затекла двије мртве особе, мушкарца и жену.

Тренутно криминалисти обављају увиђај, а више информација јавности ће бити саопштено накнадно, саопштили су из Полицијске управе Копер, пренио је портал 24УР.

Према информацијама Канала А, мушкарац и жена највјероватније нису били у сродству. Мушкарац је најприје пуцао у жену, а затим у себе. Разлог догађаја за сада није познат.

policija amerika traka

Свијет

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

Ускоро опширније...

Словенија

pucnjava

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

