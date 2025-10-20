Пуцњава у Словенији! Убијени мушкарац и жена, полиција на терену

20.10.2025
11:21
Коментари:0
Јутрос нешто прије 7 сати дошло је до пуцњаве у Словенији. У мјесту Пивка у Колодворској улици полиција је затекла двије мртве особе, мушкарца и жену.
Тренутно криминалисти обављају увиђај, а више информација јавности ће бити саопштено накнадно, саопштили су из Полицијске управе Копер, пренио је портал 24УР.
Према информацијама Канала А, мушкарац и жена највјероватније нису били у сродству. Мушкарац је најприје пуцао у жену, а затим у себе. Разлог догађаја за сада није познат.
Свијет
Ускоро опширније...
