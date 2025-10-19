Logo

Ударио мотоциклисту, па побјегао са мјеста удеса: Полиција га тражи

19.10.2025

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
У Бадљевини код Пакраца непознати возач ударио је колима мотоциклисту и побјегао са мјеста незгоде, а полиција за њим трага.

Из Полицијске управе пожешко-славонске истичу да се инцидент догодио синоћ око 18.10 часова, а мотоцикл је возио 42-годишњак.

Према полицијском извјештају, до несреће је дошло када је непознати возач, управљајући непознатим возилом на кружном току, почео претицати мотоцикл. У том тренутку 42-годишњи мотоциклист излазио је из кружног тока.

Приликом претицања, предњи лијеви дио аутомобила ударио је у лијеву страну мотоцикла. Након судара, возач аутомобила није се зауставио нити оставио своје податке, већ је напустио мјесто несреће. Полицијски службеници трагају за починиоцем.

policija

Хрватска

vozač pobjegao

Saobraćajna nezgoda

