Ударио мотоциклисту, па побјегао са мјеста удеса: Полиција га тражи

У Бадљевини код Пакраца непознати возач ударио је колима мотоциклисту и побјегао са мјеста незгоде, а полиција за њим трага.
Из Полицијске управе пожешко-славонске истичу да се инцидент догодио синоћ око 18.10 часова, а мотоцикл је возио 42-годишњак.
Према полицијском извјештају, до несреће је дошло када је непознати возач, управљајући непознатим возилом на кружном току, почео претицати мотоцикл. У том тренутку 42-годишњи мотоциклист излазио је из кружног тока.
Приликом претицања, предњи лијеви дио аутомобила ударио је у лијеву страну мотоцикла. Након судара, возач аутомобила није се зауставио нити оставио своје податке, већ је напустио мјесто несреће. Полицијски службеници трагају за починиоцем.
