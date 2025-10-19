Logo

ВМРО-ДПМНЕ прогласио побједу у Охриду, Штипу, Сопишту, Ресену...

Извор:

СРНА

19.10.2025

21:59

ВМРО-ДПМНЕ прогласио побједу у Охриду, Штипу, Сопишту, Ресену...
Фото: Танјуг/АП

Странка ВМРО-ДПМНЕ саопштила је вечерас да су, према њиховом аналитичком центру, изабрани градоначелници из те странке на локалним изборима у Охриду, Штипу, Радовишу, Сопишту, Ресену и Светом Николи, и да је побједа у Струмици на прагу.

Чланови странке се већ окупљају у и испред сједишта ВМРО-ДПМНЕ у Скопљу, и спремају се да прославе побједу кандидата странке, преноси "Нова Македонија".

Како је саопштила Државна изборна комисија /ДИК/, излазност на локалним изборима до 18.30 часова била је 46,65 одсто.

Право гласа имало је 1.832.415 људи регистрованих у бирачком списку.

Бирачи су могли да гласају за 309 кандидата за градоначелника и 576 кандидатских листа за чланове општинских вијећа, односно укупно 10.490 кандидата, на 3.474 бирачка мјеста широм земље.

На изборима су учествовале 22 странке, 19 коалиција и 119 група грађана, а Град Скопље има највише кандидата за градоначелника - 16.

Државна изборна комисија ће објавити резултате на основу података из записника општинских изборних комисија у року од 12 сати након завршетка избора.

Ако у првом кругу гласања за избор градоначелника општине, односно града Скопља, не изађе једна трећина од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, изборни поступак се понавља.

Други круг гласања одржаће се 14 дана од дана завршетка првог круга гласања, односно 2. новембра.

Таг:

Sjeverna Makedonija

