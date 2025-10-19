ВМРО-ДПМНЕ прогласио побједу у Охриду, Штипу, Сопишту, Ресену...

Извор:
СРНА
19.10.2025
21:59
Коментари:0
Странка ВМРО-ДПМНЕ саопштила је вечерас да су, према њиховом аналитичком центру, изабрани градоначелници из те странке на локалним изборима у Охриду, Штипу, Радовишу, Сопишту, Ресену и Светом Николи, и да је побједа у Струмици на прагу.
Чланови странке се већ окупљају у и испред сједишта ВМРО-ДПМНЕ у Скопљу, и спремају се да прославе побједу кандидата странке, преноси "Нова Македонија".
Како је саопштила Државна изборна комисија /ДИК/, излазност на локалним изборима до 18.30 часова била је 46,65 одсто.
Право гласа имало је 1.832.415 људи регистрованих у бирачком списку.
Бирачи су могли да гласају за 309 кандидата за градоначелника и 576 кандидатских листа за чланове општинских вијећа, односно укупно 10.490 кандидата, на 3.474 бирачка мјеста широм земље.
На изборима су учествовале 22 странке, 19 коалиција и 119 група грађана, а Град Скопље има највише кандидата за градоначелника - 16.
Државна изборна комисија ће објавити резултате на основу података из записника општинских изборних комисија у року од 12 сати након завршетка избора.
Ако у првом кругу гласања за избор градоначелника општине, односно града Скопља, не изађе једна трећина од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, изборни поступак се понавља.
Други круг гласања одржаће се 14 дана од дана завршетка првог круга гласања, односно 2. новембра.
Најновије
Најчитаније
23
57
22
05
21
59
21
38
21
31
Тренутно на програму