Јапан добио прву премијерку у историји

Одлучна конзервативка Санае Такаичи постаће прва премијерка Јапана, након што ју је парламент у уторак изгласао за нову предсједницу владе. Ово је историјски тренутак за Јапан, земљу у којој политиком и пословним свијетом традиционално доминирају старији мушкарци, пише Си-Ен-Ен.
Такаичи преузима дужност у тренутку када се Јапан суочава с растућим економским проблемима и политичким подјелама, а све то дешава се само неколико дана прије планиране посјете америчког предсједника Доналда Трампа.
Рјешавање високих цијена биће један од њених првих изазова; на примјер, цијена риже, основне намирнице у Јапану, готово се удвостручила у односу на прошлу годину.
Ту је и дугогодишњи проблем пада наталитета, смањења радне снаге и старења становништва. Истовремено, расте незадовољство јавности због масовне имиграције, док су нагле царине Трампове администрације раније ове године уздрмале азијска економска тржишта.
Њени дубоко конзервативни ставови забринули су неке чланове странака центра. Такаичи подржава ревизију јапанског пацифистичког устава и често посјећује контроверзно ратно светиште у којем се налазе имена осуђених за ратне злочине током Другог свјетског рата.
Такође се противи истополним браковима и иницијативама које би брачним паровима омогућиле коришћење различитих презимена. Занимљиво је да је Такаичи љубитељка хеви метал музике и свира бубњеве како би се ослободила стреса.
Неки од њених ставова, попут оштрог односа према Кини, могли би закомпликовати регионалне односе Јапана, док су неки унутар земље забринути због њених економских приједлога — који укључују повећану потрошњу и смањење пореза — у тренутку када се држава бори с растућом инфлацијом.
Изабрана је за предсједницу владајуће Либерално-демократске странке (ЛДП) раније у октобру, побиједивши умјереније кандидате. То је означило заокрет удесно за ЛДП, који је погођен скандалима и претрпио тешке губитке на посљедња два парламентарна избора.
Велики изазов биће повратак повјерења јавности, с обзиром на то да ЛДП пролази кроз највећу кризу у посљедњих неколико деценија, након скандала с тајним фондовима под бившим премијером Шигеруом Ишибом.
Њен успон на власт био је сложен. Осим што је ЛДП изгубио већину, изгубио је и свог дугогодишњег коалиционог партнера — странку Комеито. То је ЛДП приморало да склопи коалицију с опозиционом странком Нипон Ишин. Нови партнер дијели неке од конзервативних вриједности, али има и своје захтјеве, попут смањења броја посланика за 10% и претварања Осаке у други главни град Јапана.
У странци се надају да Такаичи може бити рјешење за њихову недавно опалу популарност. Но, с обзиром на то да су се у Јапану у посљедњих пет година измијенила четири премијера, такозвана јапанска „Жељезна дама“ мораће брзо испоручити резултате како би остала на власти.
