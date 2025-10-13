Logo

Тајфун погодио Јапанска острва Изу, грађанима речено да не излазе из кућа

Извор:

Танјуг

13.10.2025

08:00

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Firstpost

Снажан тајфун погодио је јапански архипелаг Изу, јужно од Токија, а локални званичници позвали су становништво да не излазе из својих кућа, пренио је данас Кјодо.

Јапанска метеоролошка агенција позвала је локалне становнике да се уздрже од изласка осим ако није апсолутно неопходно, рекавши да би јаки вјетрови могли проузроковати рушење стубова за далеководе и дијелове зграда.

Агенција је упозорила и на јаке вјетрове, високе таласе, поплаве и клизишта.

Нобелова награда Алфред Нобел

Култура

Нобел под сумњом: Покренута истрага због необичних опклада

Тајфун, назван Накри, креће се брзином од 30 километара на час, а доноси ударе вјетра јачине 50 метара у секунди.

На архипелагу Изу невријеме траје још од четвртка.

Кјодо наводи да су на појединим дијеловима острва забиљежени рекордни нивои падавина.

Кровови неких кућа су однијети, а тројицу мушкараца који су пецали у мјесту Оису однијели су таласи, док је једна особа погинула.

