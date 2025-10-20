Logo

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Бугарска је спремна да отвори свој ваздушни простор за авион руског предсједника Владимира Путина, ако одлучи да отпутује у Будимпешту на састанак са америчким предсједником Доналдом Трампом, рекао је данас бугарски министар спољних послова Георг Георгијев.

Георгијев је новинарима, након сједнице Савјета Европске уније за спољне послове у Луксембургу, рекао да ће се о таквим логистичким питањима разговарати тек када састанак Трампа и Путина буде званично заказан, преносе Новините.

- Нека се прво објави датум, па онда можемо да разговарамо о техничким детаљима. Колико ја знам, још увијек нема потврђеног датума - рекао је Георгијев.

Он је нагласио да Бугарска неће ометати било какву дипломатску иницијативу усмјерену на постизање мира у Украјини.

- Када се улажу напори за мир, логично је да све стране допринесу да се такав састанак омогући - рекао је Георгијев.

Истовремено, Георгијев је потврдио да ће Бугарска подржати 19. пакет санкција Европске уније против Русије, који би требало да буде усвојен касније ове недјеље.

bijela kuća-11092025

Свијет

"Америка се неће придружити плану ЕУ о запљени руских средстава"

Говорећи о сједници Савјета ЕУ за спољне послове, он је рекао да су разговори укључивали и додатне царине на руску робу.

- Наша нада остаје да се приближавамо одрживом миру у Украјини, иако руска страна наставља да показује непријатељство и одбија да учини било какав значајан напор - рекао је министар.

Георгијев је истакао активну улогу Бугарске у војној и техничкој подршци Украјини, као и активно учешће Софије у иницијативи "Безбједно небо", зид од дронова и распоређивање инфраструктуре осмишљене да јача безбједност у региону Црног мора, подручју које је директно погођено текућим ратом у Украјини.

