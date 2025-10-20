Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

Извор:
Танјуг
20.10.2025
19:17
Коментари:0
Бугарска је спремна да отвори свој ваздушни простор за авион руског предсједника Владимира Путина, ако одлучи да отпутује у Будимпешту на састанак са америчким предсједником Доналдом Трампом, рекао је данас бугарски министар спољних послова Георг Георгијев.
Георгијев је новинарима, након сједнице Савјета Европске уније за спољне послове у Луксембургу, рекао да ће се о таквим логистичким питањима разговарати тек када састанак Трампа и Путина буде званично заказан, преносе Новините.
- Нека се прво објави датум, па онда можемо да разговарамо о техничким детаљима. Колико ја знам, још увијек нема потврђеног датума - рекао је Георгијев.
Он је нагласио да Бугарска неће ометати било какву дипломатску иницијативу усмјерену на постизање мира у Украјини.
- Када се улажу напори за мир, логично је да све стране допринесу да се такав састанак омогући - рекао је Георгијев.
Истовремено, Георгијев је потврдио да ће Бугарска подржати 19. пакет санкција Европске уније против Русије, који би требало да буде усвојен касније ове недјеље.
Свијет
"Америка се неће придружити плану ЕУ о запљени руских средстава"
Говорећи о сједници Савјета ЕУ за спољне послове, он је рекао да су разговори укључивали и додатне царине на руску робу.
- Наша нада остаје да се приближавамо одрживом миру у Украјини, иако руска страна наставља да показује непријатељство и одбија да учини било какав значајан напор - рекао је министар.
Георгијев је истакао активну улогу Бугарске у војној и техничкој подршци Украјини, као и активно учешће Софије у иницијативи "Безбједно небо", зид од дронова и распоређивање инфраструктуре осмишљене да јача безбједност у региону Црног мора, подручју које је директно погођено текућим ратом у Украјини.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму