Трамп: Мислим да ће све бити у реду са Кином

20.10.2025
19:57
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп очекује да ће са кинеским предсједником Си Ђинпингом постићи поштен трговински споразум.
"Мислим да ће све бити у реду са Кином", рекао је Трамп новинарима.
Оцијенио је да ће на крају имати веома јак трговински споразум и да ће обје стране бити задовољне.
Трамп је одбио да коментарише извјештаје да Пекинг врши притисак на Вашингтон да избјегне пружање подршке независности Тајвана.
Искористио је прилику и да се похвали величином и снагом америчке војске, наводећи да Америка има "најбоље од свега" и да се "нико неће петљати" са таквим наоружањем.
