Трамп: Мислим да ће све бити у реду са Кином

20.10.2025

19:57

Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп очекује да ће са кинеским предсједником Си Ђинпингом постићи поштен трговински споразум.

"Мислим да ће све бити у реду са Кином", рекао је Трамп новинарима.

Оцијенио је да ће на крају имати веома јак трговински споразум и да ће обје стране бити задовољне.

Трамп је одбио да коментарише извјештаје да Пекинг врши притисак на Вашингтон да избјегне пружање подршке независности Тајвана.

Александар Вучић и Виктор Орбан

Свијет

Састанак Вучића и Орбана у Будимпешти

Искористио је прилику и да се похвали величином и снагом америчке војске, наводећи да Америка има "најбоље од свега" и да се "нико неће петљати" са таквим наоружањем.

