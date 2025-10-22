Продићи из Дервенте добили петог сина

22.10.2025
Слику велике, здраве породице испуњене љубављу и слогом коју су Данијела и Славиша Продић сањали као млади, употпуњавао је долазак на свијет сваког од њихових синова - Лазара, Павла, Николе и Милоша, а протеклог понедјељка радост је увећана рођењем њиховог петог сина Богдана.
Иако, како су истакли поносни родитељи, нису ни помишљали да ће имати само дјечаке, браћа су ипак са радошћу ишчекивали „појачање“, а сва петорица родитељима су највеће животно богатство.
– Од малих ногу сам се вољела играти са луткама и бебама и већ тад сам некако замишљала да ћу имати више дјеце, када за то дође вријеме. Када сам упознала супруга и када смо „упливали“ у брачне воде, обоје смо имали жељу за великом породицом, али ни у сну нисам могла помислити да ће то бити пет синова. Са сваким од њих родила сам се поново. Сваки од њих посебан је на свој начин и захвална сам Богу што је тако и што се мој сан остварио – казала је мајка Данијела која је најмлађег Богдана на свијет донијела 20. октобра у добојској болници
.– Све је прошло у најбољем реду, а браћа су заиста срећна што имају још једног брата. Они су послушни и јако вриједни. Тројица старијих су школарци и могу да се похвалим да су одлични и одговорни ђаци за које наставници и учитељи имају само ријечи хвале, а за мене то значи да, заједно са супругом, уз договор и љубав ходамо путем добрих родитеља и нашим дјечацима дајемо добар узор. То значи да успијевам у својој улози мајке, у коју сам уложила и улажем 100 одсто себе – казала је мајка Данијела, а отац Славиша је казао да су у почетку помислили да ће имати и насљедницу.
– Дјечаци су се некако и надали још једном брату, мислим да би им било необично да су сада добили сестру, али сигурно би се снашли. Фудбал их некако највише спаја, јер су сви различити, али су јако пажљиви једни према другима, посебно старија браћа – рекао је Славиша истакавши да данашње родитељство захтјева много одрицања, али све вриједи дјечијег осмијеха.
– Дјеца су богатство, а наш задатак је да их изведемо на прави пут и будемо ту, нас двоје заједно, увијек за њих – додао је Славиша Продић.
