Данас претежно облачно, температура и до 22 степена

Извор:

СРНА

22.10.2025

07:58

Данас претежно облачно, температура и до 22 степена
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са максималном температуром ваздуха од 15 до 22 степена Целзијусова.

Прије подне ће бити промјенљиво до претежно облачно, понегдје са кишом, у Крајини уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Киша ће падати на југу и током дана се премјештати ка истоку и слабити.

Небојша Павковић РИП

Друштво

Данас сахрана генерала Павковића

Послије подне очекује се наоблачење у Крајини, док ће на сјевероистоку доћи до краткотрајног разведравања.

Увече и у наредној ноћи нова киша се очекује у југозападним предјелима.

Дуваће слаб до умјерен јужни вјетар, поподне локално на ударе појачан, на југу Крајине и јак.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац пет, Вишеград седам, Чемерно и Зеница осам, Бијељина и Сарајево 10, Добој, Билећа и Тузла 11, Бањалука, Приједор и Требиње 12, Мостар 14, те Неум 15 степени Целзијусових.

Вријеме

невријеме

