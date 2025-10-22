Данас претежно облачно, температура и до 22 степена

Извор:
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са максималном температуром ваздуха од 15 до 22 степена Целзијусова.
Прије подне ће бити промјенљиво до претежно облачно, понегдје са кишом, у Крајини уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Киша ће падати на југу и током дана се премјештати ка истоку и слабити.
Послије подне очекује се наоблачење у Крајини, док ће на сјевероистоку доћи до краткотрајног разведравања.
Увече и у наредној ноћи нова киша се очекује у југозападним предјелима.
Дуваће слаб до умјерен јужни вјетар, поподне локално на ударе појачан, на југу Крајине и јак.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац пет, Вишеград седам, Чемерно и Зеница осам, Бијељина и Сарајево 10, Добој, Билећа и Тузла 11, Бањалука, Приједор и Требиње 12, Мостар 14, те Неум 15 степени Целзијусових.
