Logo

Данас је Свети Јаков: Према народном вјеровању, дјевојке би требале у поноћ да ураде ово

22.10.2025

07:30

Коментари:

0
Данас је Свети Јаков: Према народном вјеровању, дјевојке би требале у поноћ да ураде ово
Фото: ATV

Православни вjерници данас славе Светог апостола Јакова, Епископа Јерусалимског, изузетну фигуру раног хришћанства, познатог по својој праведности и строгим моралним поукама, посебно упућеним богатима.

Свети апостол Јаков, називан и братом Господњим, био је син праведног Јосифа, мужа Пресвете Богородице. Овај необичан назив заслужио је када се, приликом Јосифове подијеле имања синовима, једини успротивио браћи и пристао да свој иметак подијели са Исусом, кога остали синови нису сматрали братом.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

Јаков је читавог живота живио изузетно аскетски, хранећи се искључиво хљебом и водом, без масти и уља. Након Васкрсења, Исус му се, по предању, лично јавио. Јаков је потом 30 година служио као епископ у Јерусалиму и саставио је прву литургију, коју су касније скратили свети Василије Велики и свети Јован Златоусти.

Посебно је био оштар према богаташима, упозоравајући их на понизност. Његова порука била је снажна: ако не буду понизни, проћи ће као ''цвијет травни“ који увене кад огрије сунце. Подсјећао је да је Бог изабрао ''сиромахе овога свијета“ да буду богати вјером и насљедници Царства.

CRKVA-070925

Друштво

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Своју браћу у вјери опомињао је да не указују част богатима, реторички их питајући: ''Нису ли богаташи ти који вас угњетавају и зар вас они не вуку на судове?“ Осуђивао је њихово ''наслађивање на земљи“ и пророчки говорио о невољама које долазе, тврдећи да ће њихово нагомилано богатство иструнути, одјећу појести мољци, а злато и сребро зарђати.

Најснажније упозорење упутио је због неправде према радницима: ''Гле, вапаји плата радника који су пожњели њиве ваше, коју сте им закинули; и вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота“.

Јевреји су се дивили његовој праведности и прозвали су га Јаковом Праведним. Међутим, када је за првосвештеника постављен Анан, сковао је план да убије Јакова као Христовог проповједника.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

Током прославе Пасхе, старешине су му наредиле да се попне на кров Храма и говори против Христа. Јаков је, умјесто тога, почео да проповиједа народу о Христу као Сину Божјем и Месији.

Разјарени свештеници су га скинули са крова, при чему је тешко повријеђен. Ипак, на коленима је пружио руке ка небу и завапио: ''Опрости им Господе овај гријех, јер не знају шта чине“. У том тренутку, један човјек му је пришао и свом силином га ударио по глави, чиме је Свети Јаков скончао у својој 63. години.

Обичаји везани за данашњи празник налажу да би ваљало помоћи некоме ко је у невољи – савјетом, храном или на било који други начин. Предање каже да ће милостиви апостол Јаков свакоме ко данас прикаже своје хришћанске врлине испунити сваку молитву.

Према народном вјеровању, неудате дјевојке би у поноћ требало да се умију хладном водом, како би се заштитиле од злих духова и обезбиједиле себи здраво потомство.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

СПЦ

praznik

svetac

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо светитељке Пелагију и Таису: Биле блуднице, па се покајале

1 д

0
Данас славимо Срђевдан: Вјерује се да данас ово никако не би ваљало урадити

Друштво

Данас славимо Срђевдан: Вјерује се да данас ово никако не би ваљало урадити

2 д

0
Данас славимо Томиндан: Ово су обичаји и вјеровања на светог апостола Тому

Друштво

Данас славимо Томиндан: Ово су обичаји и вјеровања на светог апостола Тому

3 д

0
Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан

Друштво

Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан

3 д

0

Више из рубрике

Метеоролог открио каква зима се очекује

Друштво

Метеоролог открио каква зима се очекује

14 ч

0
Сутра је Свети апостол Јаков: Жене у зору треба да ураде једну ствар, а ево шта треба избјегавати

Друштво

Сутра је Свети апостол Јаков: Жене у зору треба да ураде једну ствар, а ево шта треба избјегавати

15 ч

0
Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Друштво

Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

15 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner