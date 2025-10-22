Данас је Свети Јаков: Према народном вјеровању, дјевојке би требале у поноћ да ураде ово

22.10.2025
07:30
Коментари:0
Православни вjерници данас славе Светог апостола Јакова, Епископа Јерусалимског, изузетну фигуру раног хришћанства, познатог по својој праведности и строгим моралним поукама, посебно упућеним богатима.
Свети апостол Јаков, називан и братом Господњим, био је син праведног Јосифа, мужа Пресвете Богородице. Овај необичан назив заслужио је када се, приликом Јосифове подијеле имања синовима, једини успротивио браћи и пристао да свој иметак подијели са Исусом, кога остали синови нису сматрали братом.
Друштво
Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело
Јаков је читавог живота живио изузетно аскетски, хранећи се искључиво хљебом и водом, без масти и уља. Након Васкрсења, Исус му се, по предању, лично јавио. Јаков је потом 30 година служио као епископ у Јерусалиму и саставио је прву литургију, коју су касније скратили свети Василије Велики и свети Јован Златоусти.
Посебно је био оштар према богаташима, упозоравајући их на понизност. Његова порука била је снажна: ако не буду понизни, проћи ће као ''цвијет травни“ који увене кад огрије сунце. Подсјећао је да је Бог изабрао ''сиромахе овога свијета“ да буду богати вјером и насљедници Царства.
Друштво
Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву
Своју браћу у вјери опомињао је да не указују част богатима, реторички их питајући: ''Нису ли богаташи ти који вас угњетавају и зар вас они не вуку на судове?“ Осуђивао је њихово ''наслађивање на земљи“ и пророчки говорио о невољама које долазе, тврдећи да ће њихово нагомилано богатство иструнути, одјећу појести мољци, а злато и сребро зарђати.
Најснажније упозорење упутио је због неправде према радницима: ''Гле, вапаји плата радника који су пожњели њиве ваше, коју сте им закинули; и вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота“.
Јевреји су се дивили његовој праведности и прозвали су га Јаковом Праведним. Међутим, када је за првосвештеника постављен Анан, сковао је план да убије Јакова као Христовог проповједника.
Друштво
У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати
Током прославе Пасхе, старешине су му наредиле да се попне на кров Храма и говори против Христа. Јаков је, умјесто тога, почео да проповиједа народу о Христу као Сину Божјем и Месији.
Разјарени свештеници су га скинули са крова, при чему је тешко повријеђен. Ипак, на коленима је пружио руке ка небу и завапио: ''Опрости им Господе овај гријех, јер не знају шта чине“. У том тренутку, један човјек му је пришао и свом силином га ударио по глави, чиме је Свети Јаков скончао у својој 63. години.
Обичаји везани за данашњи празник налажу да би ваљало помоћи некоме ко је у невољи – савјетом, храном или на било који други начин. Предање каже да ће милостиви апостол Јаков свакоме ко данас прикаже своје хришћанске врлине испунити сваку молитву.
Према народном вјеровању, неудате дјевојке би у поноћ требало да се умију хладном водом, како би се заштитиле од злих духова и обезбиједиле себи здраво потомство.
Друштво
1 д0
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Друштво
3 д0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму