Данас славимо светитељке Пелагију и Таису: Биле блуднице, па се покајале

Српска православна црква и њени верници данас славе преподобну Пелагију Палестинску и Преподобну Таису.
Покајана грешница. Рођена као незнабожац у Антиохији и обдарена од Бога великом тјелесном љепотом. Пелагија је употребљавала своју љепоту на душевну пропаст и себе и других. Кроз блуд се обогатила. Једном је пролазила поред цркве светог мученика Јулијана, у којој је проповиједао епископ Нон, ушла је унутра и чула проповијед о страшном суду и казни грешника. И та ријеч ју је толико потресла и измијенила, да се она одједном згадила саме себе, устраши Бога, покајала се за све нечисте гријехе, а потом је замолила Светог Нону да је крсти.
''Смилуј се мени, грешној, оче свети, крсти ме и научи ме покајању: ја сам море безакоња, амбис пропасти, мрежа и оруђе ђаволско.“ Тако је она са сузама молила архијереја Христовог. И он је крстио. На крштењу јој је кумовала блажена Романа, ђакониса те цркве, која је по том, као њена духовна мати, утврдила добро у вјери хришћанској. Али Пелагија није била задовољна само крштењем. Осјећајући притисак многобројних гријехова и грижу савјести, она се ријешила на велики подвиг. Своје огромно богатство, гријехом сабрано, она је оставила сиромашним људима, и тајно отишла у Јерусалим, гдје се под мушким именом, као монах Пелагије, затворила у једну келију на Јелеонској гори, и ту отпочела тешки подвиг поста, молитве и бдијења. Послије три године посјетио је ђакон св. Нона Јаков и затекао је још живу, али када је поново посјетио послије неколико дана, нашао је њено тијело мртво, и часно га сахранио.
Упокојила се света Пелагија око 461. године. Тако је ова негдашња велика грешница покајањем и трудом умилостивила Бога, опростила се од гријеха, и посветила. И њена очишћена и посвећена душа удостојила се царства Божјег.
Тропар (глас 8):
У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Пелагијо, радује се дух твој.
Покајана грешница. По рођењу Мисирка. Као и света Пелагија тако је и Таиса проводила своју младост у разузданом блуду. На зао пут живота била је Таиса упућена и од своје бестидне мајке. Али Бог милостиви, који не жели грешнику пропасти него спасење, нашао је начина да промислом својим чудесним спасе грешну Таису.
Један од ученика светог Антонија Великог, Пафнутије Сидонит, чуо је за Таису, за њен грешни живот, и за отров душевни, којим је она тровала душу многих људи, па се ријеши, да је с Божјом помоћи спасе. Преобукао се Пафнутије у свјетско одијело, узео један златник, отишао у град, нашао Таису и дао јој златник. Таиса мислећи да јој тај човјек даје златник за нечисто дјело, одвела је Пафнутија у своју собу. Тада је Пафнутије отворио своја благодатна уста и изобличио гријехе Таисине и позвао је на покајање.
Душа и савјест у Таиси су се пробудили и Таиса се облила сузама дубоког срдачног покајања. Раздавала је све своје имање биједнима и упутила се у један дјевојачки манастир, према упутству св. Пафнутија, и ту је остала око три године, затворена у једну келију, живећи само о хљебу и води. Пред смрт је посјетио свети Пафнутије и извео је, преко њене воље, из келије. Она се ускоро разбољела и послије кратког боловања предала своју очишћену и освећену душу Богу. Св. Павле Препрости, други ученик св. Антонија, у визији је видио рају прекрасну обитељ, уготовану од Бога светој Таиси покајници. Упокојила се ова света душа 340. године.
(Храм Кончарево)
