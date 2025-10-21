Logo

Република Српска богатија за 31 бебу

Извор:

СРНА

21.10.2025

07:52

Република Српска богатија за 31 бебу
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба - 12 дјевојчица и 19 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци, 13, затим у Добоју и Приједору по четири, у Фочи и Бијељини по три, у Градишци двије, те у Невесињу и Источном Сарајеву по једна.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и девет дјечака, у Добоју три дјевојчице и дјечак, у Приједору дјевојчица и три дјечака, у Фочи три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Градишци дјевојчица и дјечак, у Невесињу дјевојчица, а у Источном Сарајеву дјечак.

У породилиштима у Зворнику и Требињу у протекла 24 часа није било порођаја.

