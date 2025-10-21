Logo

Бањалучки пјевач Лукијан Ивановић о разводу: ''Пријатељи смо и даље''

21.10.2025

07:50

Бањалучки пјевач Лукијан Ивановић о разводу: ''Пријатељи смо и даље''
Фото: Instagram/@lukijanivanovic/screenshot

Лукијан Ивановић, пјевач из Бањалуке са београдском адресом, ових дана доспио у жижу јавности и то због свог приватног живота.

Пјевач се наиме, како пишу медији из Србије, развео од супруге Милице.

Брак, није потрајао, па су се развели, али су, истиче се, наставили да сарађују за добробит кћерке.

Лукијан Ивановић није желио да говори о разлозима растанка, осим да се љубав угасила, те да су, данас, без обзира на све, пријатељи.

''Прошло је двије и по године од тога, то су нормалне ствари. Двоје људи се воле, добију дијете, прође та љубав, излапи и свако иде својим путем. Посветио сам се каријери, свом дјетету максимално, посветио сам се и бившој жени, пријатељи смо и даље смо пријатељи и тек ћемо да будемо пријатељи због дјетета. Цијели живот сам породичан, нормалан, не волим да се то провлачи кроз новине. Нисам за то да се прави фама, двије и по године сам се опорављао од развода, али не желим да моје дијете сутра то чита'', рекао је он, преноси Блиц.

ana nikolić-28082025

Сцена

Пало помирење Ралета и Ане Николић?

Због Милице, Лукијан се преселио у Београд, гдје су свили породично гнијездо.

Приватни живот држи далеко од очију јавности, а фокус су му кћерка и каријера.

''То су све нормалне ствари, ја сам своју жену познавао прије брака 10 година, били смо пријатељи, почели смо да се забављамо, љубав, Софија, све супер. Много веће љубави од моје су пукле. Да си ме питала прије двије године, био би језик као Хариса Џиновића: ‘Ја сам крив што сам давао’ (смијех). Ми смо Софијини родитељи, она је вољена, то је најбитније'', истакао је Лукијан.

