"Ти си пјевачки убица" Доктор наука у "Звездама Гранда" одушевила жири

19.10.2025
11:11
Коментари:0
Још једна такмичарка у "Звездама Гранда" која је оставила снажан утисак на жири јесте Милица Миловановић.
Она је добила седам гласова, а изненађење је услиједило када је открила чиме се поред пјевања бави.
Наизглед тежак репертоар пјесама "Како да се помирим са тим" и "Остављена" Милица је савладала са лакоћом, за шта је добила бројне похвале.
Прије коментара жирија, Воја је упитао кандидаткињу чиме се бави, а када је открила да је докторант на Саобраћајном факултету, услиједило је одушевљење и аплауз у студију.
Сцена
Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма
''Мица је пјевачки убица'', рекла је Снежана, а одушевљење није крио ни Мили.
''Мени је ово било буквално предивно, свака част Милице, на првој строфи се чуло и поносан сам што имамо можда најмлађег доктора наука у Звездама Гранда.
Сцена
Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија
У мору комплимената, Дара је такмичарки скренула пажњу на њену појаву на сцени.
- Ово су јако тешке пјесме које си сјајно отпјевала, твоја предивна боја гласа, моја само замјерка је што си мирна. Мало да се крећеш, иначе си сјајна и свака ти част - посавјетовала је Дара, на шта се надовезао Ђорђе Давид.
- Замало да ти не дам глас, али твоје пјевачко умијеће ме је освојило. Ти си преваспитана, али сцена тражи мало живота и страсти, то ти мало фали.
Када је дошао ред за одабир ментора, Милица је очекивано одабрала Снежану Ђуришић.
Сцена
1 седм0
Сцена
1 седм0
Сцена
2 седм1
Сцена
2 седм0
Сцена
4 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
02
14
58
14
54
14
49
14
35
Тренутно на програму