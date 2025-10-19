Logo

"Ти си пјевачки убица" Доктор наука у "Звездама Гранда" одушевила жири

19.10.2025

11:11

"Ти си пјевачки убица" Доктор наука у "Звездама Гранда" одушевила жири
Фото: Youtube screenshot

Још једна такмичарка у "Звездама Гранда" која је оставила снажан утисак на жири јесте Милица Миловановић.

Она је добила седам гласова, а изненађење је услиједило када је открила чиме се поред пјевања бави.

Наизглед тежак репертоар пјесама "Како да се помирим са тим" и "Остављена" Милица је савладала са лакоћом, за шта је добила бројне похвале.

Прије коментара жирија, Воја је упитао кандидаткињу чиме се бави, а када је открила да је докторант на Саобраћајном факултету, услиједило је одушевљење и аплауз у студију.

Звезде Гранда

Сцена

Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

''Мица је пјевачки убица'', рекла је Снежана, а одушевљење није крио ни Мили.

''Мени је ово било буквално предивно, свака част Милице, на првој строфи се чуло и поносан сам што имамо можда најмлађег доктора наука у Звездама Гранда.

Звезде Гранда

Сцена

Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

У мору комплимената, Дара је такмичарки скренула пажњу на њену појаву на сцени.

- Ово су јако тешке пјесме које си сјајно отпјевала, твоја предивна боја гласа, моја само замјерка је што си мирна. Мало да се крећеш, иначе си сјајна и свака ти част - посавјетовала је Дара, на шта се надовезао Ђорђе Давид.

- Замало да ти не дам глас, али твоје пјевачко умијеће ме је освојило. Ти си преваспитана, али сцена тражи мало живота и страсти, то ти мало фали.

Када је дошао ред за одабир ментора, Милица је очекивано одабрала Снежану Ђуришић.

(Телеграф.рс)

