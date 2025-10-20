Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
20.10.2025
15:22
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме, уз повремене падавине у појединим крајевима.
У Крајини и вишим предјелима на истоку биће вјетровито, уз јаке ударе јужног вјетра, док се у послије подневним часовима очекује слаба до умјерена киша.
У вечерњим часовима слабе падавине могуће су и на југоистоку, док ће у Крајини доћи до дјелимичног разведравања.
Друштво
Хуманост на дјелу: Почели радови на изградњи куће за породицу Милаковић
Касније увече и током наредне ноћи очекује се јаче наоблачење, које ће у Херцеговини донијети кишу, локално интензивнију, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од три до девет, а дневна од 16 до 21 степен Целзијусов.
Друштво
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму