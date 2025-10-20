Какво нас вријеме очекује сутра?

Logo

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме, уз повремене падавине у појединим крајевима.

У Крајини и вишим предјелима на истоку биће вјетровито, уз јаке ударе јужног вјетра, док се у послије подневним часовима очекује слаба до умјерена киша.

У вечерњим часовима слабе падавине могуће су и на југоистоку, док ће у Крајини доћи до дјелимичног разведравања.

Градња куће породици из Автовца

Друштво

Хуманост на дјелу: Почели радови на изградњи куће за породицу Милаковић

Касније увече и током наредне ноћи очекује се јаче наоблачење, које ће у Херцеговини донијети кишу, локално интензивнију, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од три до девет, а дневна од 16 до 21 степен Целзијусов.

