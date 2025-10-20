Logo

Масовна туча двије породице: Напао чекићем комшију, а затим дошли синови са сјекирама

20.10.2025

15:16

Жестока туча између комшија, у којој су коришћени чекић и секира, избила је у петак у београдском насељу Ледине, у Румској улици.

Како пише Телеграф.рс, сукоб је почео након вербалне свађе између Г. Љ. (58) и З. М. (59), која је убрзо прерасла у физички обрачун. Током сукоба, Г. Љ. је чекићем насрнуо на комшију З. М., након чега су се у тучу умјешали и њихови синови.

Ф. М. (34), син З. М., покушао је да спријечи да му оца повреде, али су тада на лице мјеста дошли Н. Љ. и С. Љ., синови Г. Љ., који су сјекирама напали Ф. М., нанијевши му више удараца по тијелу и глави.

Свијет

Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

Повријеђени Ф. М. збринут је у Ургентном центру, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде. Полиција је убрзо ухапсила С. Љ. (32), којем је одређено задржавање до 48 сати и поднијета кривична пријава за наношење лаких тјелесних повреда.

Истрагу о овом инциденту води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

