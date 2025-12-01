Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Извор:
СРНА
01.12.2025
10:22
Коментари:0
Црвени крст Републике Српске обиљежава данас Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а, а фокус кампање је на јачању здравствених система, сузбијању неједнакости и осигурању доступних и квалитетних услуга, уз нагласак на борбу против стигме и дискриминације.
Овогодишњи мото гласи "Превазилазимо изговор, мијењамо одговор".
Црвени крст Републике Српске планира оргнизовање едукативних радионица, предавања у школама о превенцији борбе против ХИВ/АИДС-а, презентације о репродуктивном здрављу за волонтере у организацијама, информативно-промотивне активности на јавним штандовима у градовима и општинама Републике Српске.
Здравље
Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота
У плану је подизање свијести и активности промоције у медијима и на друштвеним мрежама објављивањем информативних материјала о значају борбе против ХИВ/АИДС-а.
Црвени крст Републике Српске позива грађане да подрже борбу против ХИВ/АИДС-а, промовишу толеранцију и подстакну рано тестирање и превенцију јер се само заједничким напорима може изградити друштво без стигме и предрасуда.
"Према подацима Института за јавно здравство, у Републици Српској до сада је регистровано 213 обољелих, а у овој години пријављено је осам нових случајева - шест позитивних на ХИВ и два обољела од АИДС-а. Најзаступљенија старосна група је од 30 до 49 година", саопштено је из Црвеног крста Српске.
Здравље
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама
Прошле године у свијету је 40,8 милиона људи живјело са ХИВ-ом, а регистровано је 1,3 милиона нових случајева, подаци су Свјетске здравствене организације.
Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а обиљежава се од 1988. године с циљем подизања свијести, јачања превенције и подршке особама које живе са ХИВ-ом.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
26
15
25
15
16
15
16
15
13
Тренутно на програму