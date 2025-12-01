Logo

Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Извор:

СРНА

01.12.2025

10:22

Коментари:

0
Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Црвени крст Републике Српске обиљежава данас Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а, а фокус кампање је на јачању здравствених система, сузбијању неједнакости и осигурању доступних и квалитетних услуга, уз нагласак на борбу против стигме и дискриминације.

Овогодишњи мото гласи "Превазилазимо изговор, мијењамо одговор".

Црвени крст Републике Српске планира оргнизовање едукативних радионица, предавања у школама о превенцији борбе против ХИВ/АИДС-а, презентације о репродуктивном здрављу за волонтере у организацијама, информативно-промотивне активности на јавним штандовима у градовима и општинама Републике Српске.

хив

Здравље

Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота

У плану је подизање свијести и активности промоције у медијима и на друштвеним мрежама објављивањем информативних материјала о значају борбе против ХИВ/АИДС-а.

Црвени крст Републике Српске позива грађане да подрже борбу против ХИВ/АИДС-а, промовишу толеранцију и подстакну рано тестирање и превенцију јер се само заједничким напорима може изградити друштво без стигме и предрасуда.

"Према подацима Института за јавно здравство, у Републици Српској до сада је регистровано 213 обољелих, а у овој години пријављено је осам нових случајева - шест позитивних на ХИВ и два обољела од АИДС-а. Најзаступљенија старосна група је од 30 до 49 година", саопштено је из Црвеног крста Српске.

хив

Здравље

Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Прошле године у свијету је 40,8 милиона људи живјело са ХИВ-ом, а регистровано је 1,3 милиона нових случајева, подаци су Свјетске здравствене организације.

Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а обиљежава се од 1988. године с циљем подизања свијести, јачања превенције и подршке особама које живе са ХИВ-ом.

