Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

01.12.2025
09:31
Коментари:0
У Бањалуци би сутра требало да буде одржан састанак Радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, речено је Срни у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
У ресорном министарству истакли су да су до сада одржана четири састанка Радне групе, на којима су разматрани приједлози који се односе на корекције појединих законских одредаба или увођење нових законских рјешења која би допринијела побољшању статуса корисника права по овом закону.
Радну групу, осим три представника Министарства као обрађивача прописа, чине и представници седам удружења од јавног интереса проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, те Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
