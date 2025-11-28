Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Извор:
АТВ
28.11.2025
10:34
Коментари:0
Бесплатно и анонимно тестирање на ХИВ, хепатитис Б и Ц биће организовано у понедјељак, 1. децембра, у 13 градова БиХ, на 18 локација, поводом обиљежавања Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а.
Тестирање је планирано у Бањалуци на двије локације – Универзитетском клиничком центру Републике Српске и Институту за јавно здравство Српске, у болницама "Свети врачеви" у Бијељини, "Свети апостол Лука" у Добоју, "Др Младен Стојановић" у Приједору, те у болницама у Зворнику и Требињу.
У Сарајеву тестирање ће бити у "Импортане" центру и Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а у Мостару на четири локације - Тржном центру "Мепас", Универзитетској клиничкој болници, Кантоналној болници "Др Сафет Мујић", те Заводу за јавно здравство Херцеговачко-неретванског кантона.
Грађани се могу тестирати и у кантоналним болницама у Зеници и Травнику, у Заводу за јавно здравство у Ливну, те тржним центрима "Бинго" у Бихаћу и "Омега" у Тузли, саопштено је из Удружења "Партнерство за здравље".
Уз бесплатно и анонимно савјетовање и тестирање грађани могу добити и едукативни материјал, који нуди информације о путевима преноса и заштите од вируса.
Тестирање организује Удружење, у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, Заводом за јавно здравство Федерације БиХ, те невладиним организацијама.
Свјетски дан борбе против АИДС-а обиљежава се 1. децембра сваке године и то је прилика да људи широм свијета пруже подршку обољелима и да се уједине у борби против ХИВ-а и АИДС-а.
До сада је 35 милиона људи преминуло од обољења у вези са АИДС-ом, што ову пандемију чини једном од најразорнијих у историји човјечанства, док се процјењује да тренутно 38 милиона људи живе са ХИВ-ом.
