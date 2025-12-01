Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота

01.12.2025
08:59
Коментари:0
Крајем осамдесетих година 20. вијека, свијет се суочио са једном од најозбиљнијих здравствених криза у модерној историји.
За само неколико година, сида је од слабо схваћеног синдрома прерасла у глобалну епидемију која је однијела стотине хиљада живота, док су предрасуде и страх додатно ометали напоре љекара и научника. Управо у тим околностима обиљежен је први Свјетски дан борбе против сиде, 1. децембра 1988. године, догађај који је означио прекретницу у јавном приступу болести.
Идеја је потекла од Свјетске здравствене организације, тачније од Глобалног програма за сиду, на чијем је челу тада био Џонатан Ман. Његов циљ је био јасан: пронаћи начин да се цијели свијет окупи једном годишње, да се уклони стигма која прати обољеле и да се подстакну владе да јавно признају озбиљност епидемије.
Датум је изабран почетком децембра, периодом у којем медијски простор није био загушен политичким и здравственим кампањама, што је омогућило већу видљивост.
Прво обиљежавање било је усмјерено на дјецу и младе, како би се нагласила чињеница да епидемија не погађа само одрасле. У многим земљама организоване су телевизијске кампање, јавне трибине, школске радионице и хуманитарне акције.
У то вријеме већ се знало да се ХИВ не преноси случајним контактом, али је страх био толико дубоко укоријењен да је сваки покушај јавног разговора о болести представљао важан корак напријед.
Симбол црвене траке, иако је сада неодвојив од Свјетског дана борбе против сиде, појавио се само неколико година касније. Међутим, 1988. године поставио је темеље глобалне традиције у којој се једном годишње јавно расправља о превенцији, раном тестирању и приступу терапији.
Дан је брзо постао најпрепознатљивија међународна кампања посвећена једној болести, окупљајући здравствене организације, културне институције, политичаре и грађане широм свијета.
Обиљежавање 1. децембра брзо је добило политичку димензију. Кроз јавне наступе и националне програме, земље су морале да покажу колико су спремне да се суоче са епидемијом, која је захтјевала огромну здравствену, економску и друштвену посвећеност.
Многе владе, које су раније избјегавале отворену дискусију, почеле су да улажу у истраживање, образовање и програме лијечења. Ова промјена се сматра једним од највећих достигнућа покренутих на први Свјетски дан борбе против сиде.
Данас, више од три деценије касније, 1. децембар остаје симбол солидарности и подсјетник на текућу борбу. Иако су антиретровирусне терапије трансформисале ХИВ из смртоносне болести у хронично стање, стигма и неједнак приступ лијечењу остају изазов, преноси Индекс.
