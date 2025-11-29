Logo
Само погоршава ситуацију: Ово је храна коју не треба јести када сте болесни

29.11.2025

18:08

Само погоршава ситуацију: Ово је храна коју не треба јести када сте болесни

Сљедећи пут кад осјетите грлобољу, кијање или температуру: пажљиво бирајте шта једете.

Неки када осјете прве симптоме прехладе, изгубе апетит и ништа не могу да поједу, док се код неких жеља за храном нагло појача. Они тада радије бирају тешку, масну храну попут пита или бурека, која им даје осјећај лагодности и енергије. Међутим, како саветују стручњаци, управо су масне намирнице храна коју не треба јести када сте болесни.

Када сте болесни — било да вас муче прехлада или грип — конзумирање масне, теже пробављиве хране често ће успорити ваш опоравак. Масна храна може погоршати упалу, отежати пробаву и одузети енергију. То је енергија коју би ваше тијело требало да употријеби за борбу с инфекцијом.

Зашто баш масна храна може бити проблем

Тешка пробава значи мање енергије за опоравак. Масна храна захтијева више ресурса — воде и енергије — да је организам разгради, што црпи снагу коју би тијело требало да употреби на имуни одговор.

Масти и пржена храна могу појачати упалне процесе, као и симптоме попут зачепљеног носа, грлобоље или иритираног желуца.

Ризик од дехидрације или додатних тегоба је већи уз масне оброке. Понекад маснија храна иде уз напитке с кофеином или слаткишима — који сами по себи могу смањити хидратацију или ремети сан — чиме се погоршава опште стање.

Храна која помаже кад сте болесни

Лагане, лако сварљиве намирнице — супа, кувано поврће, пиринач или благо кувано поврће помажу да унесете енергију без превеликог оптерећења за стомак.

Хидратација и течности. Вода, благи чај (нпр. биљни или ђумбир-лимун) помажу да останете хидрирани — а то је кључно за опоравак

Блага храна богата хранљивим материјама. Воће, поврће, лако вариво — све што даје витамине и минерале, али без непотребног оптерећења на цријева и имунитет.

Када “тешко и масно” стварно значи “успори опоравак”

Ако осећате мучнину, бол у стомаку, надутост или затвор — масна храна додатно оптерећује дигестивни систем и често погоршава тегобе.

Кад имате упалу грла, зачепљеност, кашаљ или слабу пробаву — масне, пржене намирнице и кофеин могу иритирати грло и дисајне путеве, успоравајући опоравак.

Када је ваш имунитет ослабљен — масно и пржено троши енергију и ресурсе које би тијело требало да усмјери на борбу против вируса, не на варење.

Једноставна промјена, конкретна разлика

Избацивање масне хране кад сте болесни није велики напор — али може значајно убрзати опоравак. Ако умјесто тога бирате лагану, храњиву храну, течност и одмор, ваше тијело добија шансу да уради оно што је најважније: да се избори с инфекцијом, пише Крстарица.

Зато — сљедећи пут кад осетите грлобољу, кијање или температуру: пажљиво бирајте шта једете. Више него можда мислите, ваш тањир може бити ваше оружје — или кочница.

Hrana

Прехлада

