Колико степени треба да има спаваћа соба зими? Ова температура је најбоља за здрав сан

29.11.2025

08:24

Колико степени треба да има спаваћа соба зими? Ова температура је најбоља за здрав сан
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Зима нас сваке године подсјети колико је тешко направити баланс између топлог дома и свјежег ваздуха који је неопходан да бисмо спавали квалитетно.

Стручњаци годинама наглашавају да прегријане просторије ремете сан, исушују дисајне путеве и изазивају ноћна буђења. Идеална температура спаваће собе заправо је нижа него што већина људи претпоставља, а може направити огромну разлику у вашем одмору.

Зашто је хладнија соба боља за спавање

Оптимална температура за спавање зими креће се између 16 и 19 степени. Управо тај распон омогућава тијелу природни пад температуре, што је кључни сигнал за успављивање. У хладнијој соби организам брже улази у фазу дубоког сна, а то значи бољу регенерацију, јачи имунитет и мање шансе да се током ноћи вртите, будите и осјећате исцрпљено ујутру.

Нижа температура смањује ризик од ноћног знојења и немира. Угријане собе често доводе до исушивања слузокоже, што је посебно проблематично током сезоне вируса и алергија. Свјежији ваздух чува дисајне путеве и спрјечава иритацију грла и носа, а многи примијете да им јутарње буђење постане лакше и пријатније.

Како хладнија соба утиче на здравље и потрошњу енергије

Осим бољег сна, температура између 16 и 19 степени има и практичну страну. Мање гријања значи мању потрошњу енергије, што се брзо осјети на рачунима. Стручњаци савјетују да се соба кратко провјетри прије спавања, а да термостат током ноћи буде нижи. Свјеж ваздух и топла постељина чине савршену комбинацију за здрав и дубок сан.

Навика да се спава у хладнијем простору доприноси и јачем имунитету. Тијело се брже опоравља, лакше се бори против вируса и рјеђе реагује сувим кашљем и иритацијом током зиме. Ако желите квалитетан одмор, најважније је да соба буде прозрачна, а кревет топао и удобан.

(Она.рс)

