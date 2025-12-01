Logo

Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

Извор:

Агенције

01.12.2025

10:15

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Никола Пјетранђели, некадашњи италијански тенисер, преминуо је у 93. години живота.

Двоструки првак у синглу на Ролан Гаросу (1959, 1960), био је први Италијан икада који се окитио Гренд слем титулом, а током каријере је подигао 48 трофеја.

Пјетранђели као селектор Дејвис куп репрезентације Италије

Био је селектор Дејвис куп репрезентације Италије која је 1976. године освојила "салатару", након чега ће проћи скоро четири деценије пре него што ће "азури" са Јаником Синером поновити тај успјех.

Рекорди у Дејвис купу

Рекордер је тог такмичења са чак 164 мечева, али и победа у синглу (78) и дублу (42). Недавно је изјавио да ће његовом наследнику Синеру бити потребно неколико живота да обори његов рекорд по броју наступа у том такмичењу.

"Синеру ће бити потребно три или четири живота да обори све моје рекорде. Поготово јер имам један који је ненадмашан – 164 мечева у Дејвис купу. С тим речено, он је на правом путу. Забога, тек су му 23 године. Наравно, са изузетком броја одиграних мечева. То не може да дирне", рекао је Пјетранђели.

Једини је Италијан који је уврштен у тениску Кућу славних 1986. године.

Од 2006. године његово име носи стадион у комплексу Форо Италико.

Тагови:

tenis

Никола Пјетранђели

