Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

Никола Пјетранђели, некадашњи италијански тенисер, преминуо је у 93. години живота.
Двоструки првак у синглу на Ролан Гаросу (1959, 1960), био је први Италијан икада који се окитио Гренд слем титулом, а током каријере је подигао 48 трофеја.
Био је селектор Дејвис куп репрезентације Италије која је 1976. године освојила "салатару", након чега ће проћи скоро четири деценије пре него што ће "азури" са Јаником Синером поновити тај успјех.
It is with profound sadness that we say goodbye to Nicola Pietrangeli, a true legend of Italian tennis and two-time Rome champion (1957, 1961). — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 1, 2025
His legacy will forever live on in the history of our sport, in the memory of our tournament, and in the stadium that proudly bears… pic.twitter.com/8Vgb59Tl1K
Рекордер је тог такмичења са чак 164 мечева, али и победа у синглу (78) и дублу (42). Недавно је изјавио да ће његовом наследнику Синеру бити потребно неколико живота да обори његов рекорд по броју наступа у том такмичењу.
"Синеру ће бити потребно три или четири живота да обори све моје рекорде. Поготово јер имам један који је ненадмашан – 164 мечева у Дејвис купу. С тим речено, он је на правом путу. Забога, тек су му 23 године. Наравно, са изузетком броја одиграних мечева. То не може да дирне", рекао је Пјетранђели.
Једини је Италијан који је уврштен у тениску Кућу славних 1986. године.
Од 2006. године његово име носи стадион у комплексу Форо Италико.
