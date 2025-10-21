Данас облачно са сунчаним периодима

Извор:
СРНА
21.10.2025
08:01
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са сунчаним периодима и максималном температуром од 16 до 21 степен Целзијусов.
У Крајини и вишим предјелима на истоку биће вјетровито уз јаке ударе јужног вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Касније поподне и увече у Крајини ће падати слаба киша, а јаче наоблачење ће у Херцеговини донијети кишу, локално јаку.
Дуваће слаб до умјерен јужни вјетар, на ударе појачан, од југозапада ка истоку и јак.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус два, Билећа три, Чемерно и Вишеград четири, Бјелашница, Сарајево и Зеница пет, Тузла шест, Бијељина седам, Требиње осам, Бањалука, Приједор и Добој девет, Мостар 10, те Неум 11 степени Целзијусових.
