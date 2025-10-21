Повољни услови за вожњу, али опрез у усјецима због могућих одрона

На путевима на којима се изводе санациони радови обавезно поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта, те се возила преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.

У току су радови на рехабилитацији магистралног пута дионица Клашнице-Шарговац-Бањалука, такође и радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну код Рогуљића и саобраћај ће бити затворен за све категорије возила, као и за пјешаке.

На дионици магистралног пута Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, због радова могуће су краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута, као и на дијелу пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, гдје се врши сананација косине усјека.

Свијет Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

Измијењен је режим одвијања саобраћаја на дионици магистралног пута Козарска Дубица један - Приједор један због извођења радова на изградњи водоводне мреже, а на магистралном путу Бродар-Вишеград саобраћај се одвија уз измијењен режим вожње због извођења радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх".

Због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

На магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза у току је повремена обустава саобраћаја од 07.00 до 17.00 часова, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3, Драготиња-Приједор, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, те на дијелу пута Орловача-Трнопоље.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута, као и на путу Србац-Дервента и дијелу магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/.

У току су деминерски радови, те ће на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде, код деминерског радилишта ТИ "Гајеви" радним данима бити получасовне обустава саобраћаја, обустава ће бити и на магистралном путу Подроманија - Мокро - Сумбуловац - Рогоушићи - Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи.

Сцена Бањалучки пјевач Лукијан Ивановић о разводу: ''Пријатељи смо и даље''

Због извођења бушачко-минерских радова биће привремене обуставе саобраћаја и на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента" на Палама.

На магистралном путу Подроманија-Љубогошта, у мјесту Љубогошта због извођења минерских радова долазиће до повремене обуставе саобраћаја два до три пута мјесечно од 7.00 до 15.00 часова, у трајању од по 5 минута.

У току је санација клизишта у мјесту Осија /Сијерачке стијене/ на магистралном путу Добро Поље-Миљевина гдје долази до получасовних застоја.

На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости веће од 7,5 тона због активног клизишта на деветом километру.

Због активираних клизишта у мјесту Вијачани саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, као и на регионалним путевима Прњавор-Укрина, Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, и Укрина-Горња Вијака.

На регионалном путу Прибој - граница Српске/ФБиХ /Шибошница/, дионица Мачковац-Пипери, забрањено је одвијање саобраћаја за сва возила због оштећења моста у Мачковцу, те на дионици регионалног пута Пипери-Главичице.

У ФБиХ на дионици ауто-пута Почитељ-Бијача, од 9.00 до 14.30 часова долазиће до повремених обустава на искључном и укључном краку Међугорје.

Бања Лука Данас свечано отварање лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци

На регионалном путу Зеница-Лашва /Дривуша/ данас и сутра су могући краћи застоји од 7.00 до 16.00 часова, због санационих радова.

Саобраћај се одвија успорено на магистралном путу Жепче-Маглај /локација Озимица/ због оштећења на мјесту споја са будућом петљом ауто-пута.

На граничним прелазима задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.

Почела је регистрација путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ што повремено може условити дужа задржавања на граничним прелазима.