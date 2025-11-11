Logo
Large banner

Ведрана Рудан о планираном нападу на српске каратисте: ''Живот у Хрватској ми је постао неподношљив''

11.11.2025

16:08

Коментари:

0
Ведрана Рудан о планираном нападу на српске каратисте: ''Живот у Хрватској ми је постао неподношљив''
Фото: Youtube

Недавно се у Ријеци окупила група младића, која је, са фантомкама, планирала напад на српске каратисте.

Све ово је прокоментарисао ријечки надбискуп Мате Узинић, који је јавно осудио овакво понашање.

Списатељица Ведрана Рудан, која већ дуже вријеме води битку са канцером жучних каналића, у свом блогу је открила да јој је живот у Хрватској постао неподношљив. Како је и сама нагласила, појединци и даље живе у доба рата, те и даље имају порив да “лове” Србе по Хрватској, а своју колумну је посветила управо и ријечима Мате Узинића.

vedrana rudan

Регион

Ведрана Рудан изашла из болнице па окупила породицу на ручку

''Ових дана често падам у провалију. Хрватска је једина земља у којој већ јако дуго живим. Да будем јасна, стара сам, тешко болесна, али се не бојим смрти. Мој онколог ми је јуче рекао, болест напредује, госпођо, тјешите се, још нико из живота није жив изашао. Развеселио ме, живот у Хрватској више не могу поднијети.

Како је могуће да хорде грађана дижу у небеса лажног хероја, преваранта, манипулатора, лопова и католика који никад није чуо за Исуса? Као ни његов Велики Обожаватељ. Јесмо ли баш сви слијепи, глупи и зли? Хорде лудака и младих и старих обучених у црно лове по Хрватској Србе. Еј, рат је завршио пред 30 година? Има ли нормалних у Хрватској? Зашто се не јави неко ко би нас очајнике могао утјешити. Страшно је гледати дивљаке који су нам земљу претворили у игралиште гдје сваки у црно обучен зликовац може палицом кројити нашу судбину'', ријечи су Ведране Рудан.

Vedrana Rudan

Сцена

Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

Ведрана Рудан је потом истакла да је коначно чула глас разума и захвалила се надбискупу Мате Узнићу.

“Мени је ових дана више него морфијум требао глас човјека. Знала сам да га нећу чути. Чула сам га. Која срећа. Које олакшање. И нада, коначно нада. Јавио се ријечки надбискуп Мате Узинић. Осудио је понашање младих који су се обукли у црно и намјеравали напасти друге. На концерту “Ријека се буди” рекао је: “Је ли буђење нашег народа да се стално враћамо у прошлост? Или требамо тражити другачији пут – какву Цркву и какве Хришћане желимо у друштву?” Коначно сам чула глас разума на броду лудака који у олуји тражи стијену у коју би се забио. Једном сам имала част разговарати с њим. Нисам вјерница и никад нећу постати, стога сам га питала како да му се обратим. “Зовите ме Мате”, рекао је. Насмијала сам се, али сам ипак пуна нелагоде преко уста превалила “Мате”. Учинит ћу то и сада. Мате, знате ли колико значите нама који смо изгубили сваку наду? Мате, знате ли колико Вас волимо?'', поручила је Ведрана Рудан, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Vedrana Rudan

napad na Srbe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

Сцена

Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

1 мј

0
Ведрана Рудан открила још један проблем са којим се суочава: Опсједнута сам страхом

Култура

Ведрана Рудан открила још један проблем са којим се суочава: Опсједнута сам страхом

2 мј

0
Ведрана Рудан показала како проводи дане: ''Не могу престати''

Сцена

Ведрана Рудан показала како проводи дане: ''Не могу престати''

5 мј

0
Потресна исповијест Ведране Рудан о борби са карциномом: ''Желим умријети''

Сцена

Потресна исповијест Ведране Рудан о борби са карциномом: ''Желим умријети''

5 мј

0

Више из рубрике

Суд поново наложио одузимање споменика Павлу Ђуришићу

Регион

Суд поново наложио одузимање споменика Павлу Ђуришићу

1 ч

0
Пленковић разговарао с Пуповцем: Изложба у Вуковару одложена да би се смириле тензије

Регион

Пленковић разговарао с Пуповцем: Изложба у Вуковару одложена да би се смириле тензије

2 ч

0
Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

Регион

Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

3 ч

0
Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра

Регион

Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner