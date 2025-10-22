Возачи опрез: Мокри коловози на сјевероистоку и западу земље

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта, те се возила преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

У току је санација клизишта у мјесту Осија /Сијерачке стијене/ на магистралном путу Добро Поље - Миљевина гдје долази до получасовних застоја од 7.30 до 17.00 часова.

У току су радови на рехабилитацији магистралног пута дионица Клашнице-Шарговац-Бањалука, такође и радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну код Рогуљића и саобраћај ће бити затворен за све категорије возила, као и за пјешаке.

На магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза у току је повремена обустава саобраћаја од 07.00 до 17.00 часова, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.

На дионици магистралног пута Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, због радова могуће су краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута, као и на дијелу пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, гдје се врши сананација косине усјека.

Измијењен је режим одвијања саобраћаја на дионици магистралног пута Козарска Дубица један - Приједор један због извођења радова на изградњи водоводне мреже, а на магистралном путу Бродар-Вишеград саобраћај се одвија уз измијењен режим вожње због извођења радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх".

Због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, Добро Поље - Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3, Драготиња-Приједор, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, те на дијелу пута Орловача-Трнопоље.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута, као и на путу Србац-Дервента и дијелу магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На појединим дионицама се изводе деминерски радови, тако сваким радим даном на магистралном путу Лапишница-Љубогошта ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" биће привремене обуставе саобраћаја.

Повремене обуставе су планиране и на магистралном путу Подроманија - Мокро -Сумбуловац - Рогоушићи - Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова.

На регионалном путу Прибој - граница Српске/ФБиХ, Шибошница, дионица Мачковац-Пипери забрањено је одвијање саобраћаја за сва возила због оштећења моста у Мачковцу, те на дионици регионалног пута Пипери-Главичице.

У ФБиХ данас се због радова на асфалтирању данас од 10.00 до 14.00 часова обуставља саобраћај на регионалном путу Стара Била - Глуха Буковица - улаз у насеље Мехурићи у дужини од 200 метара).

Током дана могући су и краћи застоји 7.00 до 16.00 часова на регионалном путу Зеница–Лашва /Дривуша/ због санационих радова.

На граничним прелазима БиХ задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.