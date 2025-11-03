Logo

Познато зашто Вашингтон није отпутовао са екипом

Извор:

Агенције

03.11.2025

12:57

Коментари:

0
Познато зашто Вашингтон није отпутовао са екипом
Фото: Tanjug / AP

Амерички кошаркаш Двејн Вашингтон није отпутовао са екипом на гостовање Дубаију у петом колу АБА лиге, што је одмах забринуло црно-бијелу јавност.

Страховало се да је Вашингтон нови кошаркаш Партизана који је завршио у ауту због повреде, што се испоставило тачним, али уз једну олакшавајућу околност.

Како преноси "Моцарт Спорт", бек црно-бијелих се послије меча против Барселоне пожалио на бол у задњој ложи, али је само првентивно остао у Београду.

За очекивати је да буде спреман за повратак у акцију већ против Олимпијакоса у Евролиги.

Партизан је од раније остао без Карлика Џонса, као и Шејка Милтона који се враћа на располагање Жељку Обрадовићу.

Партизан и Дубаи свој меч играју од 17 часова.

КК Партизан

