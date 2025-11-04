Опрез: Смањена видљивост у котлинама, коловози мјестимично клизави

Извор:
СРНА
04.11.2025
07:56
Коментари:0
На већини путева у Републици Српској и ФБиХ јутрос се саобраћа редовно, а возачи се упозоравају на смањењу видљивост у котлинама и преко планинских предјела, као и на мјестимично клизаве коловозе, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.
Из АМС апелују на возаче да на пут не крећу без обавезне зимске опреме коју морају посједовати до 1. априла сљедеће године.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, због радова, од 8.00 до 17.00 часова долазиће до привремених обустава саобраћаја до 45 минута. На истом путном правцу врши се постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.
У току је санација на магистралном путу Невесиње-Гацко, на локалитету Цргово, због чега се саобраћај одвија наизмјенично, једном коловозном траком уз могућност петнаестоминутних обустава.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
Свијет
Земља подрхтава без престанка: Камчатку за 24 сата потресло више од 50 земљотреса
У току су радови на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука, а ради се и на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну, код Рогуљића. Саобраћај на надвожњаку је затворен за све категорије возила као и за пјешаке. Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
Због санације тротоара уз магистрални пут, у приједорском насељу Тукови саобраћај ће се одвијати наизмјенично једном саобраћајном траком. Предвиђено је да радови трају до 10. новембра.
Радови су у току на дионицама магистралних путева Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци и Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи. На мјестима радова могуће су обуставе саобраћаја до 15 минута.
Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Режим саобраћаја измијењен је, због радова, на дионицама Козарска Дубица-Приједор, у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.
Друштво
У Српској рођено 27 беба
Измијењен је режим саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању ових путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
У ФБиХ радови су актуелни на дионици аутопута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Жепче-Маглај на локалитету Озимица, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/, Јабланица-Прозор, на улазу у Читлук из правца Мостара, Јајце-Црна Ријека, Семизовац-Олово, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона и она се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму