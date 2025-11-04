Logo

Полиција убила младића који је хтио ножем да закоље брата (7)

Извор:

Телеграф

04.11.2025

07:43

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Младић (27) убијен је у свом дому на Флориди, након што га је полиција угледала како покушава да закоље свог млађег брата (7).

Драматични тренуци одиграли су се у прошле недјеље, а полицајац је упуцао 27-годишњег младића у главу, што је забиљежила и камера коју је полицајац носио на униформи.

Видео почиње тако што 25-годишњи замјеник шерифа округа Хилсборо, Ентони Гонзалез, виче на Марија Комаза (27) да баци нож и пусти свог седмогодишњег брата.

Када старији брат није послушао наређења, полицајац је провалио врата, а камера је забиљежила како Комазо, који је на себи имао кацигу, држи млађег брата у клинчу.

војска украјина

Свијет

Украјина добила моћно оружје

Након што је више пута узвикнуо: "Баци нож или ћу те убити!", Гонзалез је пуцао једном и погодио 27-годишњака у главу.

Послије пуцњаве, полицајац је извукао дјечака на сигурно, док је повређени Комазо превезен у болницу, гдје је неколико сати касније преминуо.

Како је касније саопштено, полицију су позвали рођаци двојице браће.

Након инцидента, Гонзалез је стављен на обавезно административно одсуство док се не заврши истрага о случају.

(телеграф)

