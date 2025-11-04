Вијетнам: Број погинулих у поплавама порастао на 40

Извор:
Број погинулих у поплавама изазваним обилним кишама у централном Вијетнаму порастао је на 40, док се шест особа води као нестало, а 76 је повређено, саопштила је Вијетнамска управа за управљање катастрофама и насипима.
Према извјештају, готово 80.000 кућа је и даље под водом, 104 су уништене или однијете бујицама, а 453 оштећене, пренијела је Синхуа.
Поплаве су потопиле више од 10.800 хектара пиринча и других усјева, док је више од 68.500 грла стоке и живине страдало или однијето водом.
Више од 163.200 домаћинстава у погођеном подручју нема струје, наведено је у саопштењу.
(Тањуг)
